Скончался исполнитель роли Дамблдора из фильмов о Гарри Поттере

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«Мы опустошены, сообщая о кончине сэра Майкла Гэмбона», - указали жена и сын актера в заявлении, обнародованном публицистом Клэр Доббс.

Семья сообщила, что у исполнителя роли Дамблдора была пневмония. В момент смерти Гэмбона жена и сын находились рядом с ним в больнице.

Актер не дожил меньше месяца до своего 83-летия.Родные Гэмбона поблагодарили всех за послания любви и поддержки, а также попросили уважать их частную жизнь в этот болезненный период.

Исполнитель роли Дамблдора родился в Дублине 19 октября 1940 года. Помимо фильмов о Гарри Поттере, актер снялся в кинокартинах «Король говорит!», «Книга Илая», «Омен», «Сонная лощина» и многих других лентах.

Майкл Гэмбон четыре раза получил телепремию BAFTA как лучший актер, номинировался на «Эмми» и «Золотой глобус».