Скончался исполнитель роли Дамблдора из фильмов о Гарри Поттере
Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора из кинофраншизы «Гарри Поттер», скончался в больнице. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на семью кинозвезды.
«Мы опустошены, сообщая о кончине сэра Майкла Гэмбона», - указали жена и сын актера в заявлении, обнародованном публицистом Клэр Доббс.
Семья сообщила, что у исполнителя роли Дамблдора была пневмония. В момент смерти Гэмбона жена и сын находились рядом с ним в больнице.
Актер не дожил меньше месяца до своего 83-летия.Родные Гэмбона поблагодарили всех за послания любви и поддержки, а также попросили уважать их частную жизнь в этот болезненный период.
Исполнитель роли Дамблдора родился в Дублине 19 октября 1940 года. Помимо фильмов о Гарри Поттере, актер снялся в кинокартинах «Король говорит!», «Книга Илая», «Омен», «Сонная лощина» и многих других лентах.
Майкл Гэмбон четыре раза получил телепремию BAFTA как лучший актер, номинировался на «Эмми» и «Золотой глобус».