10 января 2024, 17:19

Скончался бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

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Умер бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Ему был 61 год. Причина смерти не сообщается. Заявление о произошедшем опубликовал коллекив.

«Очень печальная новость. Наш дорогой друг и барабанщик Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года», - говорится в сообщении.

Коллектив назвал Коттака не только отличным музыкантом, но и «замечательным человеком и любящим семьянином».

Джеймс Коттак состоял в группе 20 лет - с 1996 по 2016 годы. Сама группа образовалась в 1965 году и выступает по сей день. Как сообщили «Известия» , барабанщика уволили из-за алкоголизма. Его сменил бывший участник Motorhead Микки Ди.

Помимо Scorpions, Джеймс Коттак играл в рок-группе Kingdom Come с 1987 по 1989 годы и с 2018 года до самой смерти.

В среду, 10 января, также стало известно об уходе из жизни украинского народного артиста, исполнителя шлягера «Городские цветы» Виталия Белоножко в возрасте 70 лет. А накануне, 9 января, на 95-м году скончался писатель, режиссер и сценарист Игорь Болгарин.

Германия Музыка
10 января 2024, 17:07
Журналистку Божену Рынску попросили проверить на экстремизм
РИА «Новости»
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Правозащитники попросили привлечь живущую за границей 48-летнюю российскую журналистку, светского обозревателя Божену Рынску к ответственности за экстремизм. Поводом стали ее жесткие высказывания о русских, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, заявление в МВД подал правозащитный центр «Сорок сороков». Его представители обратили внимание полиции на то, что в одном из недавних интервью Рынска назвала живущих в Латвии россиян «жуликами», «ворами» и «животными».

Божена Рынска работала в таких изданиях, как «Известия», «Газета.ru», журнале GQ, известна как писательница и блогер. В 2023 году она вместе с маленькой дочерью уехала в Латвию.

В декабре под уголовное дело попали двое среднеазиатских рэперов.

Один из них, участвуя в баттле, иронично рассказал об «избиении беременной русской», а второй сделал отсылку на случай из Электростали , когда с головы русского подростка срезали скальп.

Журналистика Экстремизм
10 января 2024, 16:21
Экс-футболист Мамаев не улетел Дубай и устроил дебош на борту самолета
РИА «Новости»
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев устроил дебош на борту самолета, который должен был отправиться из Москвы в Дубай, сообщил Telegram-канал Mash. Спортсмена взбесил отказ бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Мамаев вместе с семьей должен был улететь на курорт из Внуково в 04:45. Однако капитан судна объявил о технической неисправности, когда пассажиры уже сидели на местах. Вылет перенесли.

Все стали выходить, но экс-футболист заявил, что не покинет борт, пока ему не принесут коляску для ребенка.

«К счастью для бортпроводников, экс-спортсмен лишь кричал и матерился», - отметили авторы статьи.

Mash напомнил о случае, когда Павел Мамаев и Александр Кокорин избили мужчину в московской кофейне. Тогда Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин - один год и шесть месяцев. Оба футболиста вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Ранее Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не принесла.

Павел Мамаев Спортсмены Самолеты Россия Дубай
10 января 2024, 12:09
Отец Шарлота предложил дать арестованному певцу шанс
РИА «Новости»
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Самарский суд постановил оставить певца Шарлота под арестом несмотря на то, что тот раскаялся в содеянном. Отец исполнителя Валерий в беседе с «360» призвал дать исполнителю шанс искупить свою вину с помощью творчества.

Мужчина отметил, что адвокат просил суд смягчить меру пресечения: поместить певца под домашний арест или выпустить под залог. По словам родственника подсудимого, сторона обвинения убедила суд в том, что Шарлот может сбежать, если его освободят из-под стражи.

«Почему-то прокурор забыл, что существует возможность использовать браслет. Он утверждает, что подсудимый может сбежать куда-то. Понимаете, предвзятое отношение», - признался отец исполнителя.

Он назвал решение суда надуманным и напомнил, что его сын полностью раскаялся в поступках. Мужчина рассказал, что Шарлот полностью осознал вину и хочет доказать это делами.

«Человек покаялся, понимает, что он натворил. То, что не нужно было делать. Он готов помочь другим это не делать. Он готов отплатить своей стране чем только возможно», - объяснил отец певца.

Он предложил дать музыканту шанс продемонстрировать искренность своих слов с помощью творчества и работы.

«И ему надо дать такую возможность. А чтобы дать ему такую возможность, его надо вытащить из СИЗО, дать шанс. Такая точка зрения», - заключил отец подсудимого.

Ранее находящийся в СИЗО музыкант Шарлот направил патриарху Кириллу письмо с извинениями. Певец начал сочинять патриотические песни и заявил о желании провести концерты.

Суд СИЗО Музыка Аресты
10 января 2024, 12:06
«Ему действительно сложно». Адвокат Шарлота — о состоянии арестованного певца
РИА «Новости»
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Находящийся в следственном изоляторе певец Эдуард Шарлот направил патриарху Кириллу письмо, в котором принес ему извинения. На такие действия он решился из чувства вины перед страной, заявил адвокат исполнителя Алексей Лапузин в беседе с «360».

Он подтвердил, что Шарлот обратился с извинениями к патриарху и признал вину.

«Эдуард Шарлот <…> извинился перед патриархом Московским и всея Руси [Кириллом], а также принес извинения большому количеству лиц, в том числе и президенту России Владимиру Путину», - указал Лапузин.

По его словам, защита запросила изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий. Несмотря на извинения Шарлота, суд решил оставить его под стражей. Адвокат добавил, что защита планирует в будущем обжаловать это решение.

Певец принес извинения искренне и даже не знал, что их приложат к его делу, отметил Лапузин. Он подчеркнул, что Шарлот раскаялся «исключительно исходя из внутренних убеждений».

«Никто его никоим образом не убеждал в необходимости извинений. Желание искупить вину, как он пояснял, и сподвигло его вернуться на родину», - объяснил адвокат.

На вопрос о состоянии Шарлота адвокат ответил, что исполнителю нелегко находиться под стражей.

«Ему действительно сложно находиться в местах ограничения его свободы, в местах содержания лиц под стражей. Но он держится, держится как мужчина», - заключил юрист.

Против певца возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Шарлот публично сжег российский паспорт и улетел за границу. Через некоторое время исполнитель вернулся в Россию и извинился за свои действия.

Уголовное дело Суд Адвокаты СИЗО Музыка Патриарх Кирилл

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