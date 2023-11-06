06 ноября 2023, 02:34

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Белецкий

Freepik
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Народный артист России, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Актер ушел из жизни 3 ноября. Зрителю он знаком по роли в 15-м сезоне «Улиц разбитых фонарей». Также он сыграл в телевизионном фильме «В тринадцатом часу ночи» с Георгием Вициным в главной роли.

Белецкий родился в 1938 году, в 1975 году окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Караганды, Новомосковска, с 1969 работал в Ивановском драматическом театре.

В 1983-м Белецкому присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м - народного. Последние годы Белецкий жил в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.

В его активе роли в театральных постановках «На дне», «Женитьба», «Чайка», «Остров сокровищ».

В июле 2023 году умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Ему был 71 год, он скончался на приеме у врача.

Сериалы Актеры
06 ноября 2023, 01:10
Умер знаменитый искусствовед Аркадий Ипполитов
Википедия
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Известный искусствовед Аркадий Ипполитов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила газета The Art Newspaper Russia в Telegram-канале.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов, блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии, лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу „Просто Рим“», - сказано в публикации.

Аркадий Ипполитов появился на свет 26 марта 1958 года в Ленинграде. В 1978 году устроился в Эрмитаж, работал хранителем кабинета итальянской гравюры. Искусствовед написал сотни научных публикаций, его статьи печатали в разных изданиях.

Специализация Ипполитова основывалась на итальянской живописи. Он вел в Европейском университете историю искусства, был куратором и организатором большого количества выставок в России и за границей.

Санкт-Петербург Выставки
05 ноября 2023, 17:43
«Бред воспаленного сознания». Вован и Лексус назвали фейком свое участие «обыске» у Цыгановых
YouTube
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не подтвердили информацию о своем участии в розыгрыше с «обысками» у семьи Цыгановых. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

«Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об „обысках“ в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания», - сообщили пранкеры.

По словам Вована и Лексуса, Вадим Цыганов благодарил их за разговор с премьером Италии Джорджей Мелони, который вызвал большой шум в прессе. Они назвали «бредовой новостью» историю с розыгрышем Цыгановых и признались, что в качестве помощи могут только вызвать супружеской чете психиатров.

«Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству - лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», - подчеркнули пранкеры.

Ранее певица Виктория Цыганова назвала розыгрышем свой пост о «обысках» в ее доме якобы из-за журналистки Ксении Собчак. Ее муж отметил, что участники пранка хорошо сыграли свои роли.

Музыка Пранкеры Вован и Лексус
05 ноября 2023, 16:39
«Обыск» в доме Цыгановых оказался розыгрышем
РИА «Новости»
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Информация об обысках в доме семьи Цыгановых оказалась розыгрышем, в котором участвовал пранкер Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров). Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова в своем Telegram-канале.

«Обыски прошли. Русская классика с нами: Lexus, Квачков, Прилепин. Открываем ботоферму по разводу рептилоидов, присоединяйтесь!» - написала она.

Певица прикрепила к посту видео, в котором ее супруг Вадим Цыганов поблагодарил Лексуса за розыгрыш. По его мнению, они хорошо сыграли в этом сюрпризе.

«Ваша команда работает на пять с плюсом», - похвалил пранкера Цыганов.

Ранее супруг эстрадной исполнительницы опубликовал в ее официальном Telegram-канале странный пост об обысках в доме. Он сообщил, что не может ничего говорить, но сделает несколько звонков. Цыганов также заявил, что обыски якобы начались из-за журналистки Ксении Собчак, которая «настучала» на его семью.

Правоохранители опровергли факт обыска в квартире. Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина не смогла дозвониться до своих клиентов.

Информация об обысках в доме семьи Цыгановых оказалась розыгрышем, в котором участвовал пранкер Лексус (настоящее имя - Алексей Столяров). Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова в своем Telegram-канале.

Музыка Пранкеры Вован и Лексус
05 ноября 2023, 15:28
Отель Софии Ротару в центре Ялты национализируют и продадут на торгах — СМИ
РИА «Новости»
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Певица София Ротару может лишиться своего отеля в России. Недвижимость в центре Ялты могут национализировать и выставить на торги, как было с крымской квартирой Зеленских. Об этом написал Telegram-канал Mash.

«Владелица в курсе, и хочет успеть его продать - снижая ценник и обзванивая тех, кто интересовался покупкой ранее», - уточнили журналисты.

«Вилла София» - уютный клубный отель на набережной Ялты. Постояльцев в нем не принимают с 2019 года якобы из-за того, что гостиница закрыта на реновацию. На самом деле, указал Mash, проблемы с документами: отель числится пятиэтажным сараем с цоколем площадью 10,2 гектара.

Все это время гостиницу можно было купить, но цена была непомерно завышена - 25 миллионов евро. Риелторы рассказали Telegram-каналу, что певица не хотела расставаться со своим имуществом.

Ранее квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей. Начальная стоимость жилья на торгах составила 24,6 миллиона рублей. Власти Крыма собираются передать выручку с продажи национализированной недвижимости на поддержку участников спецоперации и их семей.

Россия Музыка Недвижимость

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