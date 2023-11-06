Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Белецкий

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Актер ушел из жизни 3 ноября. Зрителю он знаком по роли в 15-м сезоне «Улиц разбитых фонарей». Также он сыграл в телевизионном фильме «В тринадцатом часу ночи» с Георгием Вициным в главной роли.

Белецкий родился в 1938 году, в 1975 году окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в театрах Норильска, Ульяновска, Караганды, Новомосковска, с 1969 работал в Ивановском драматическом театре.

В 1983-м Белецкому присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1999-м - народного. Последние годы Белецкий жил в Доме ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.

В его активе роли в театральных постановках «На дне», «Женитьба», «Чайка», «Остров сокровищ».

В июле 2023 году умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Ему был 71 год, он скончался на приеме у врача.