Скончался актер из сериалов «Интерны» и «Универ»

Тощев скончался еще 24 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Причина его смерти не называлась.

Михаил Тощев родился 17 декабря 1962 года в Орехово-Зуеве. Он учился в Московском институте культуры, который окончил в 1989 году. Дебют актера в кино состоялся в 2005 году в картине «Александровский сад». Всего в фильмографии артиста 53 работы.

Кроме того, Тощев служил в Орехово-Зуевском театре. Также он любил сочинять и исполнять песни.

Зрителям Михаил Тощев запомнился ролями в таких проектах, как «Интерны», «След», «Перевал Дятлова», «Гадалка», «Обратная сторона любви», «Универ. Новая общага», «Дальнобойщики» и других.

Актер был женат на Ларисе Тощевой - заслуженном работнике культуры. Также она является художественным руководителем танцевального коллектива «Девчата».