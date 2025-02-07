Скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности»

Как рассказали коллеги артиста, последний раз Худолеев вышел на сцену 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске», где он играл роль немногословного и жесткого, но готового на поступки отца главной героини - Помигалова.

За время своей работы в театре Худолеев сыграл более 50 ролей. Кроме этого, он много снимался в кино и сериалах. «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности» - далеко не полный список работ артиста.

«Тонкий, ироничный, нежный, галантный. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», - охарактеризовали Худолеева в театре.

Коллеги актера добавили, что дату и время прощания сообщат позднее.

Ранее советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. Зрителям актер запомнился по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», и других.