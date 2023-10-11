Скончался актер из «Обители зла» Кен Лэлли
Американский актер театра и кино, телеведущий и каскадер Кеннет «Кен» Эдвард Лэлли скончался в 52 года. Об этом актриса Эва Ла Даре сообщила в своем аккаунте в соцсети X.
«В это все еще так трудно поверить. Мы будем скучать по тебе и твоему удивительному таланту. Ушел слишком рано. Люблю тебя, Кен», - написала она.
Актриса не стала уточнять причину смерти Лэлли. По ее словам, все коллеги с трудом верят в гибель Лэлли.
Актер получил мировую известность благодаря ролям в таких известных проектах, как «Обитель зла», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Шпионка», «Мыслить как преступник», «Герои» и многих других. Также он был актером дубляжа популярных видеоиграх, в числе которых Mortal Kombat 9 и Wolfenstein: The New Order.
Эварди Лэлли преподавал сценографию и боевые искусства в Нью-Йоркской киноакадемии. Он более 40 лет изучал единоборства и был специалистом в области фехтования.