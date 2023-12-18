Скончался актер из фильма «Такси» Бернар Детуш

Актер Станислав Садальский прокомментировал новости о падении доходов звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Свое мнение он высказал в беседе с aif.ru.

«Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации», - отметил артист.

По его словам, Галкину* нигде в мире не удастся собрать столько зрителей, сколько их было на концертах в РФ. Садальский заявил, что всегда считал шоумена глупым человеком.

Ранее Галкин* выступил в Европе на юбилее латвийского миллионера Юлия Круминьша. Юморист безуспешно пытался исполнить песню на латышском языке, но с треском провалился , хотя ему подпевала Лайма Вайкуле.

Позднее Алла Пугачева сообщила, что они с супругом приехали в Израиль на юбилей друга, музыканта Андрея Макаревича*. Галкин* также подтвердил возвращение в ближневосточное государство.

*признан иностранным агентом на территории России