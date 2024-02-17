Скончался актер из фильма «Академия пана Кляксы» Мацей Гжибовский

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал о желании лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом актер рассказал в интервью News.ru.

«Хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», - сказал он.

По словам актера, он не видит для Путина конкурентов в этом аспекте. Кологривый также добавил, что второй человек, с которым он бы хотел лично встретиться, это американский миллиардер Илон Маск.

Ранее стало известно, что роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского досталась Никите Кологривому. Свое согласие звезда сериала «Слово пацан» дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким. Политик подтвердил, что партия принимает в проекте непосредственное участие.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. Он рассказал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть.