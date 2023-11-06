Скончалась звезда бразильских мыльных опер Лолита Родригес

В публикации сказано, что женщина скончалась утром 5 ноября в госпитале Носса-Сеньора-дас-Невес. До этого знаменитость месяц лечилась от пневмонии. При жизни актриса распорядилась, чтобы после смерти ее тело кремировали. На похоронную церемонию придут только самые близкие.

Артистка родилась в 1929-м году в семье испанцев. Будущая кинозвезда начала карьеру в девять лет и впервые появилась в мыльных операх на радио. Потом снялась в таких сериалах, как «Матери», «Как удачно выйти замуж», «Отмеченные ангелом», «Линия жизни», «Земля любви», а также в других фильмах и теленовеллах.

Бразильская актриса, певица и телеведущая Лолита Родригес (настоящее имя - Сильвия Гонсалвес Родригес Лейте) умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил сайт G1.