02 июня 2024, 22:46

Скончалась советская актриса театра и кино Агния Елекоева

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Советская актриса театра и кино Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни. Сообщение о смерти артистки опубликовали на сайте «Кино-Театр.ру».

На большом экране актриса дебютировала в 1953 году, она сыграла в ленте «Весна в Москве». Елекоева снималась в картинах «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и ряде других проектов.

Последней работой актрисы стала роль в многосерийном детективе «Адвокат» в 1990 году, после этого Елекоева переехала в США. Информации о причинах смерти на сайте не сообщили.

Пакистанский актер театра, кино и сериалов Талат Хуссейн скончался 26 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Он получил серьезное осложнение из-за ошибки косметолога, и долгое время лечился в клинике.

Кино Работа Театры Актеры
02 июня 2024, 13:47
Чернышев поцеловал крест на могиле Заворотнюк и заплакал
РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев на похоронах своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, не сдержал эмоций и заплакал. Он поцеловал крест на могиле любимой жены, сообщило издание Life.

Спортсмен, последние пять лет посвятивший смертельно больной супруге, тихо плакал и во время отпевания в храме перед белоснежным гробом артистки. На кладбище вдовец держался из последних сил.

Поклонники Заворотнюк осыпали могилу актрисы цветами. Дорогу к месту захоронения устлали былыми розами.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Актрису похоронили рядом с другими артистами : Ниной Руслановой, Вадимом Абдрашитовым, Николаем Сличенко и Валентином Гафтом.

Анастасия Заворотнюк Рак
02 июня 2024, 09:17
Агутин опубликовал клип в память об умершей Заворотнюк
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Певец Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк разместил в своем Telegram-канале видео в память об актрисе. Кадры сопровождает композиция «Паришь в облаках».

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», - написал он.

В опубликованном ролике показаны кадры из сериала «Каспий 24», в котором певец и Заворотнюк снимались вместе.

Поклонники в комментариях под постом отметили, что видео получилось невероятно трогательным и красивым. Фанаты также выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Светлая память талантливой актрисе, красивой женщине, замечательной жене и маме», - написали пользователи.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая от рака головного мозга. Ее похоронили 1 июня в Москве на Троекуровском кладбище.

Музыкальные клипы Музыка Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 17:00
Заворотнюк похоронили рядом с артистом Абдрашитовым
РИА «Новости»
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Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, ее могила находится на аллее искусств. Об этом сообщило РИА «Новости».

Актрису похоронили рядом с другими народными артистами: Вадимом Абдрашитовым, Ниной Руслановой, Николаем Сличенко, Валентином Гафтом. Похороны прошли под живую музыку в исполнении струнных инструментов.

Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет, причиной ее смерти стал рак мозга. Ради прощания с артисткой поклонники выстраивались в огромные очереди на территории Покровского монастыря. В церемонии приняли участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , фигурист Илья Авербух , художник Никас Сафронов , ее друзья и коллеги.

Состояние актрисы ухудшилось за две недели до смерти - артистка испытывала сильные головные боли и ослабела. Последние дни Заворотнюк провела в хосписе, весь период болезни ее поддерживал супруг Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 14:35
«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой
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Анастасия Заворотнюк полюбилась зрителям благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», но она прекрасно играла и в других проектах. Подробно об актерском пути артистки 360.ru рассказал ее коллега и однокурсник Денис Матросов.

Была профессионалом и «хулиганкой» По его словам, Заворотнюк рано начала сниматься в кино и уже во время учебы проявила себя как талантливая актриса.

«Настя начинала сниматься одна из первых на нашем курсе. У нее была прекрасная работа с Антоном Яковлевым, „Тургенев“. Это было здорово», - поделился впечатлениями Матросов.

Он добавил, что в судьбе актера важен случай, но им еще надо уметь воспользоваться. Заворотнюк проявила себя как талантливая артистка и стала известной благодаря таланту, добавил актер.

«Случай надо готовить, а она была профессионал, и при этом такая хулиганка добрая. Понятно, что ее роль во всем известном сериале сделала ее популярной», - подчеркнул коллега покойной.

Отстаивала справедливость Матросов признался, что актриса всегда пыталась добиваться справедливости. Например, она поддерживала своего однокурсника, когда тот участвовал в проекте фигуриста Ильи Авербуха «Лед и пламень».

«Когда ставили незаслуженно низкие оценки, она нас всегда поддерживала и защищала перед членами жюри. Говорила: „Это мой однокурсник. Почему так?“ - вспомнил собеседник 360.ru.

Актер рассказал, что ему повезло сниматься вместе с Заворотнюк в одном из фильмов, где она играла главную роль «Мы с ней снимались, по-моему, в 2016 году. Интересная у нее была роль, непохожая на те, которые она играла раньше. „Я больше не боюсь“ картина называлась. В общем, повезло, нас жизнь сталкивала, старались общаться», - отметил артист.

Актер добавил, что на прощание с покойной приехали многие ее друзья и коллеги по цеху.

«Очень много коллег я сам лично увидел и огромное количество друзей, которые здесь сейчас пришли проститься», - заключил он.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре в Москве, на церемонию пришло множество людей. Они выстраивались в огромные очереди, чтобы проводить актрису в последний путь.

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