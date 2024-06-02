Скончалась советская актриса театра и кино Агния Елекоева

На большом экране актриса дебютировала в 1953 году, она сыграла в ленте «Весна в Москве». Елекоева снималась в картинах «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и ряде других проектов.

Последней работой актрисы стала роль в многосерийном детективе «Адвокат» в 1990 году, после этого Елекоева переехала в США. Информации о причинах смерти на сайте не сообщили.

Пакистанский актер театра, кино и сериалов Талат Хуссейн скончался 26 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Он получил серьезное осложнение из-за ошибки косметолога, и долгое время лечился в клинике.