10 марта 2024, 20:44

Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

РИА «Новости»
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В возрасте 84 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Телеведущая была удостоена звания народной артистки Российской Федерации. Особую известность Моргунова приобрела во время проведения музыкально-развлекательных программ, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Причиной смерти назвали остановку сердца Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер 10 марта. Ему было 73 года. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что причиной кончины стала болезнь.

Накануне стало известно о смерти отца главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул.

Больницы Болезни Россия Телевидение
10 марта 2024, 18:20
Шнуров высмеял «тяжелую судьбу» лидера «Руки Вверх» Жукова
РИА «Новости»
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Музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков вошли в состав жюри шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ. Во втором выпуске программы лидер группы «Ленинград» в шутливой форме высказался о судьбе тезки, назвав ее тяжелой.

Участники спели хиты своих наставников. Габриэль Александров выступил с композицией Жукова «Он тебя целует». Послушав песню, Шнуров позволил себе колкость в отношении коллеги.

«Сколько же у тебя в жизни происходило нелепости с любовью. То ты мучился от боли со своей любовью, то какой-то там Лешка тебе дорожку перешел. В общем, тяжелая судьба была у Сергея Жукова. Хочется ему сказать, что эта судьба отразилась в таких великолепных, не побоюсь этого слова, песнях», - заявил артист.

В свою очередь Сергей Жуков после выступления подопечных Шнурова заметил, что им очень повезло с выбором песни «Рыба моей мечты». По его словам, в представленной аранжировке хит зазвучал в стиле «Руки Вверх».

«Поэтому, наверное, так красиво все вышло», - заметил Жуков.

Ранее во время судебного разбирательства между Сергеем Шнуровым и организатором «АртЛайф» вскрылась сумма гонорара певца за отмененный концерт в «Лужниках». Как выяснилось, артист запросил за выступление более миллиона долларов.

Сергей Шнуров Телевидение Шоу-бизнес
10 марта 2024, 17:45
Лейбл «Джем» будет судиться с Малаховым из-за песни «Два кусочека колбаски»
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Российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу Малахова «Привет, Андрей!» Поводом для иска послужило использование песни «Два кусочека колбаски» в февральском выпуске, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, права на композицию группы «Комбинация» «Два кусочека колбаски» принадлежат музыкальному издательству более 20 лет.

По этой причине представители «Джема», увидев, как звезды эстрады поют их хит на федеральном телеканале, решили подать иск о защите авторских прав.

Mash уточнил, что на лейбл также подписаны группа «Руки вверх», Лада Дэнс, Дмитрий Маликов и другие популярные звезды.

Ранее актер Михаил Мамаев обвинил операторов шоу «Привет, Андрей» в том, что они не пустили его на съемки программы в кепке с флагом России. Позже телеведущий Андрей Малахов опроверг обвинения, опубликовав фотографии с передачи, на которых Мамаев сидел в бейсболке с триколором.

Суд Андрей Малахов Шоу-бизнес
10 марта 2024, 14:02
«А что она может сказать?» Орбакайте не оправдается за слова Пугачевой о России
РИА «Новости»
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Карьера певицы Кристины Орбакайте пошатнулась после резких высказываний Аллы Пугачевой о России. Артистка продолжает хранить молчание о скандалах со своей матерью и не выражает свою гражданскую позицию по поводу СВО. Отвечать за слова родственницы она тоже не планирует, сообщил сайт kp.ru.

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У нее дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко», - процитировало издание знакомых Орбакайте.

Журналисты предположили, что в ближайшее время у артистки не будет возможности зарабатывать деньги в РФ. Есть вероятность, что Орбакайте навсегда покинет страну, переехав в Соединенные Штаты к мужу и дочке.

Авторы статьи также отметили, что за границей певицу ждут редкие гастроли для эмигрантов в маленьких залах. Поддерживать звездный лоск ей будет сложно.

Ранее в Кремле исключили из праздничной программы номер Кристины Орбакайте. Ее не пустили на сцену в последний момент.

Скандалы Музыка Алла Пугачева
10 марта 2024, 04:28
Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес покончил с собой
Global Look Press
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил с собой. Об этом в соцсети Х написал бразильский журналист Пауло Альбукерке.

«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», - написал Альбукерке.

Официальной информации о смерти одного из самых титулованных футболистов мира пока не поступало.

Суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование 23-летней девушки в уборной ночного клуба «Саттон» 30 декабря 2022 года. Футболист так и не признал своей вины , хотя не отрицал, что был в клубе. До заседания защита внесла 150 тысяч евро на компенсацию потерпевшей независимо от исхода процесса, это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд Барселона Изнасилования

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