11 июня 2024, 01:00

Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина

Freepik
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Актриса театра и кино Вера Высочина умерла 9 июня в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Некролог опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на странице театра имени Андрея Миронова, где служила артистка.

Зрителям Вера Высочина известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Побег». В театре имени Миронова актриса играла одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка».

Ранее долгие годы Высочина служила в театре комедии имени Акимова. Петербуржские театралы могли видеть ее в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий» и «Джельсомино в стране лжецов».

Актрису похоронили 10 июня. Прощание прошло в крематории на Шафировском проспекте.

Накануне, 11 июня, скончался художник Юрий Рыбьяков, ему было 84 года. Он писал «старую деревянную Тюмень».

Санкт-Петербург Сериалы Кино Театры
11 июня 2024, 00:08
«Потерял статус». Сыровар Олег Сирота решил жениться
РИА «Новости»
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Подмосковный сыровар, фермер и бизнесмен Олег Сирота нашел свою даму сердца. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Когда потерял статус холостяка», - написал мужчина в публикации.

К посту сыровар прикрепил фотографию. На ней изображены две руки - его и дамы. На безымянном пальце у обоих надеты кольца. Пока неизвестно, помолвочные или обручальные.

Ранее 360.ru рассказал о жизни и личности Олега Сироты. Известность предприниматель получил после своего обращения к российскому лидеру Владимиру Путину на дискуссионном клубе «Валдай» в 2018 году. Фермер заявил, что 10 раз передавал главе государства свой сыр, однако его всегда забирала охрана.

Олег Сирота Фермеры
10 июня 2024, 17:53
«У меня много предъяв!» Актриса Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме
Global Look Press
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Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила в интервью, что Россия довела ее до алкоголизма. Слова артистки привело издание «Московский комсомолец».

Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила в интервью, что Россия довела ее до алкоголизма. Слова артистки привело издание « Московский комсомолец ».

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», - сказала Троянова*.

Кроме того, актриса раскритиковала «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая якобы показала, что у России нет будущего. Троянова* добавила, что не простит звезду за поддержку своей страны.

Ранее на ухавшую во Францию артистку предложили завести уголовное дело за слова о президенте России Владимире Путине. В передаче украинского ведущего Дмитрия Гордона* она высказала угрозы убийством в адрес главы государства.

* Включены Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Россия Актеры Шоу-бизнес
10 июня 2024, 17:09
«Денюжки заканчиваются». Пугачевой предложили выступить за 100 миллионов рублей
Global Look Press
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Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу «Краснодар».

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» - спросил блогер.

В беседе с директором Пугачевой он уточнил, что якобы спонсор не готов проводить мероприятие в России по политическим причинам. После этого Каграманов назвал сумму в 100 миллионов рублей. Агент Примадонны попросил пранкера прислать ему подробности предстоящего мероприятия.

Блогер отметил, что раньше представители певицы не соглашались, когда слышали подобные предложения. Однако в этот раз, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, директор Пугачевой не стал отказываться сразу.

«Денюжки заканчиваются», - заключил пранкер.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Певица вместе с семьей запланировала перебраться в Юрмалу.

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу « Краснодар ».

Алла Пугачева Шоу-бизнес
10 июня 2024, 16:29
«Хочу уснуть и не проснуться». Киркоров пожаловался на психологические проблемы
Global Look Press
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Народный артист России Филипп Киркоров признался, что смерть матери стала для него одной из самых больших потерь в жизни. В эфире шоу «Однажды» на телеканале НТВ он пожаловался на депрессивные мысли, которые иногда его посещают.

Певец рассказал, что у него есть запись голоса мамы и он включает ее, когда ему очень плохо.

«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Сам себе лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние - это смертный грех», - заявил артист.

По словам певца, он никогда не посещал психоаналитика и все трудности решает самостоятельно. Киркоров добавил, что успокоиться ему помогают мысли о детях и семье, здоровье своем и близких, успешной карьере и достатке.

«Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», - добавил артист.

Ранее Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. По словам певца, он планирует дать им хорошее образование, чтобы они смогли самостоятельно о себе позаботиться.

Дети Филипп Киркоров Семья Шоу-бизнес

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