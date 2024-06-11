Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина
Актриса театра и кино Вера Высочина умерла 9 июня в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Некролог опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на странице театра имени Андрея Миронова, где служила артистка.
Зрителям Вера Высочина известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Побег». В театре имени Миронова актриса играла одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка».
Ранее долгие годы Высочина служила в театре комедии имени Акимова. Петербуржские театралы могли видеть ее в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий» и «Джельсомино в стране лжецов».
Актрису похоронили 10 июня. Прощание прошло в крематории на Шафировском проспекте.
Накануне, 11 июня, скончался художник Юрий Рыбьяков, ему было 84 года. Он писал «старую деревянную Тюмень».