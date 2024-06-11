Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу «Краснодар».

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» - спросил блогер.

В беседе с директором Пугачевой он уточнил, что якобы спонсор не готов проводить мероприятие в России по политическим причинам. После этого Каграманов назвал сумму в 100 миллионов рублей. Агент Примадонны попросил пранкера прислать ему подробности предстоящего мероприятия.

Блогер отметил, что раньше представители певицы не соглашались, когда слышали подобные предложения. Однако в этот раз, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, директор Пугачевой не стал отказываться сразу.

«Денюжки заканчиваются», - заключил пранкер.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Певица вместе с семьей запланировала перебраться в Юрмалу.

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу « Краснодар ».