«Сколько я вам должен?» Shaman рассказал, как шутит над Лепсом

Молодой певец признался, что в начале своей карьеры выступал в ресторане, чтобы финансово помогать родителям. В том числе - с хитами Григория Лепса.

«В ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», - рассказал Shaman.

И теперь, вспоминая то время, Shaman при встрече с Лепсом часто в шутку спрашивает, сколько он ему должен.

Ярослав Дронов также признался, что они с Лепсом часто говорят на философские темы, обсуждают музыку и религию.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков назвал Ярослава Дронова «прекрасным певцом» , добавив, что не имеет ничего против творчества музыканта.