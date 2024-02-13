«Скажи им, что я живой». Агент Баринова попросила СМИ не беспокоить артиста после травмы

«Теперь его просто атакую СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они все звонят, он говорит мне: „Скажи им, что я живой“. Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию», - поделилась она.

Говоря о травмах, которые получил Баринов, Мария подчеркнула, что он не ломал ребра, никаких переломов у него нет - только ушибы. По ее словам, он упал, когда был около дома, потом вызвал такси и все равно поехал в театр.

«[Потом говорил, что] только Лизу, в спектакле играет Елизавета Боярская, не таскал и шубу не поднимал. Но только потом ему вызвали скорую и он поехал в Склиф», - добавила агент.

Сейчас артист находится дома, его отпустили из больницы после осмотра.

Баринов широко известен по своим ролям в комедии «День выборов», сериалах «Кадетство» и «Ранетки». Также принимал участие в съемках многих других известных и любимых зрителями кинолент.