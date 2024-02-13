13 февраля 2024, 17:21

«Скажи им, что я живой». Агент Баринова попросила СМИ не беспокоить артиста после травмы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Актер Валерий Баринов пострадал из-за гололеда в Москве — по пути в театр он поскользнулся на льду и получил ушибы. Это не помешало ему добраться на работу и отыграть спектакль. Позже артисту стало нехорошо, и коллеги вызвали ему скорую помощь, рассказала «360» его агент Мария.

«Теперь его просто атакую СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они все звонят, он говорит мне: „Скажи им, что я живой“. Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию», - поделилась она.

Говоря о травмах, которые получил Баринов, Мария подчеркнула, что он не ломал ребра, никаких переломов у него нет - только ушибы. По ее словам, он упал, когда был около дома, потом вызвал такси и все равно поехал в театр.

«[Потом говорил, что] только Лизу, в спектакле играет Елизавета Боярская, не таскал и шубу не поднимал. Но только потом ему вызвали скорую и он поехал в Склиф», - добавила агент.

Сейчас артист находится дома, его отпустили из больницы после осмотра.

Баринов широко известен по своим ролям в комедии «День выборов», сериалах «Кадетство» и «Ранетки». Также принимал участие в съемках многих других известных и любимых зрителями кинолент.

Актеры
13 февраля 2024, 15:48
«Звал врачей из-за болей». Источник сообщил о состоянии Петросяна в больнице
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Известного юмориста Евгения Петросяна, попавшего в больницу из-за перелома предплечья, пока не прооперировали, сообщил источник «360». По его информации, накануне вечером артист жаловался на боли, врачи приняли необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.

«В девять вечера звал из-за болей, обезболивающие сделали. Протокола операции пока нет, готовят», - уточнил собеседник «360».

О госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. По имеющимся данным, комик получил травму , когда гулял в центре Москвы. Он поскользнулся, упал и сломал предплечье. По данным «360», его доставили в Боткинскую больницу, пока наложили гипс, но на этом лечение не закончится - артисту требуется провести операцию.

Супруга юмориста в больницу к мужу не приехала - она находится в Пекине, и свою поездку в Китай из-за ЧП прерывать не стала.

По информации Mash, ночью 13 февраля Петросяну стало хуже. Медики, по словам источника Telegram-канала, выявили у него обострение хронической гипертонии.

Больницы Евгений Петросян
13 февраля 2024, 15:44
Объявленный в розыск блогер Mellstroy сбежал из ОАЭ из-за уголовного дела
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Бурим снимал видео в одном из местных клубов. На одном из них он назвал посетителя животным. Оскорбленный мужчина, увидев ролик в Сети, потребовал от Mellstroy извинений. Не получив их, он подал заявление в полицию.

Буриму пришлось срочно покинуть ОАЭ и отправиться в Турцию. Теперь блогер стал фигурантом уголовных дел сразу в двух странах - в Белоруссии за уклонение от армии, в ОАЭ - за оскорбление гражданина. Кроме того, МВД России объявило его в розыск. Это подтверждается материалами базы розыска силового ведомства.

Российский блогер Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим) сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него в арабской стране возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Турция Россия Мужчины ОАЭ Стример Mellstroy избил модель
13 февраля 2024, 13:47
Самочувствие Евгения Петросяна резко ухудшилось
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ночью 13 февраля у артиста Евгения Петросяна в больнице подскочило давление. Медики стабилизировали состояние, сообщил Telegram-канал Mash.

Юморист резко почувствовал себя плохо и вызвал в палату медиков. По информации канала, его самочувствие ухудшилось из-за обострения гипертонии. Давление медики снизили.

Артиста госпитализировали с переломом правого плеча. Источник «360» сообщил, что ему поставили гипс и назначили операцию.

«Известия» уточнили, что хирургическое вмешательство проведут через несколько дней, когда спадет отек. До тех пор Петросян останется под наблюдением врачей.

Жена 78-летнего юмориста Татьяна Бурхунова , несмотря на случившееся, решила не прерывать отпуск и возвращаться из Китая в Россию. Она выкладывала фотографии в соцсетях, не комментируя состояние супруга.

Здравоохранение Болезни Евгений Петросян
13 февраля 2024, 09:02
Сына модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали с ковидом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева — модельера Егора Зайцева— госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева - модельера Егора Зайцева- госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Модельера увезли в больницу, так как он жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. В медицинском учреждении у него диагностировали СOVID-19. Егору сделали противовирусную терапию моноклонами, чтобы не развилось тяжелое поражение легких.

Помимо ковида, врачи обнаружили у сына Зайцева железодефицитную анемию тяжелой степени. Чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови, Егору сделали переливание крови. Модельер пока находится в больнице. Он останется в медицинском учреждении до тех пор, пока его самочувствие не нормализуется.

Отец модельера Вячеслав Зайцев скончался почти год назад - 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет. Известный кутюрье долгое время серьезно болел. Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове. Его сын в беседе с «360» сообщал, что в доме модельера в деревне Каблуково в Подмосковье сделают музей.

Больницы Врачи Москва

Новости по теме