24 апреля 2024, 00:05

Скандальный блогер Лена Миро умерла в США

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В сети появились сообщения о гибели скандального блогера Леры Миро. Об этом написало издание Super в своем Telegram-канале.

«Из опубликованной инсайдерской информации известно, что якобы блогер попала в ДТП в Америке, после чего впала в кому, а недавно скончалась. Мать Лены летала на похороны, а вот отец наотрез отказался», - сообщило издание.

Блогер Елена Миноненко (Лена Миро) стала известна благодаря своим едким постам на платформе Livejournal («Живой журнал»).

В своем популярном блоге она высмеивала и резко критиковала артистов, певцов и других знаменитостей. Долгое время автор сохраняла анонимность.

Но после прихода виртуальной славы и выпуска серии книг о похудении и здоровом образе жизни Мироненко стала завсегдатаем телешоу.

В марте прошлого года Елена Мироненко объявила о закрытии своего блога. Она призналась, что сама не знает - прощается с блогом на время или навсегда.

Книги США ДТП Блогеры
23 апреля 2024, 22:27
«Удар в голову». Поплавская заявила о нападении на мужа в Москве
РИА «Новости»
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Неизвестный напал на радиоведущего Евгения Яковлева после ДТП на одной из улиц в Москве. Подробностями поделилась в Telegram-канале его супруга, актриса Яна Поплавская.

По словам Поплавской, ее мужа спровоцировали в «мелкое ДТП», после которого он вышел из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову в область виска и уха».

Актриса отметила, что затем супруг закрылся в автомобиле и позвонил в полицию. Ему пришлось ждать ГИБДД около трех часов. В итоге Яковлев не попал на работу и не смог оперативно получить медицинскую помощь «А у меня одна мысль - слава богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета», - добавила она.

Яковлев написал заявление в полицию. Нападавшего обязали приехать в отдел после оформления ДТП.

Ранее в Москве избили финалиста шестого сезона телешоу «Голос» Ладислава Бубнара. Артист попал в больницу с ушибом головы и растяжением связок в шейном отделе.

ДТП Полиция Актеры Москва
23 апреля 2024, 19:07
Актрису Захарову заподозрили в романе с мужчиной на 11 лет моложе
РИА «Новости»
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Актриса Александра Захарова спровоцировала слухи об отношениях с бизнесменом Михаилом Панченко. Новый бойфренд моложе нее на 10 лет, сообщило издание «Экспресс-газета».

По данным источника, 50-летний Панченко воспитывает троих детей. Их бизнесмену родила организатор мероприятий Ксения Константинова. Старшему ребенку 16, а младшему - 5 лет. Пара разошлась два года назад Панченко видели с 61-летней Захаровой на презентации книги ее отца, а также на похоронах актера Александра Ширвиндта.

Захарова пока не прокомментировала слухи о своем новом романе.

Ранее папарацци сфотографировали модель Эмили Ратаковски на ужине с кинорежиссером Ноа Сакко. Пару заметили в нью-йоркском ресторане Commerce Inn. Поклонники начали подозревать, что звезда начала новые отношения после болезненного развода с предыдущим партнером.

Отношения Актеры
23 апреля 2024, 18:24
Внук Пугачевой анонсировал гастрольный тур по США
Global Look Press
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Внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил о старте своего первого гастрольного тура по Соединенным Штатам. Музыкант написал об этом в соцсетях.

Пресняков упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе и анонсировал следующий концерт в Сан-Франциско, приуроченный к его 33-летию.

По словам артиста, во время выступления в Лос-Анджелесе зал был полностью заполнен.

«У нас собрался новый коллектив, мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что зал будет битком! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США!» - написал Пресняков.

В своем проекте под названием Neonica Project он отказался от жесткого рока в пользу каверов на популярные российские песни 2000-х. Цены на билеты на его концерты варьируются от 70 до 150 долларов.

Пользователи Сети посчитали, что дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу на родину. Он стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России.

США Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 17:56
Концерт Анны Асти в Петербурге принесет организаторам 25 млн рублей
РИА «Новости»
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Организаторы июньского сольного концерта певицы Анны Асти в Санкт-Петербурге заработают 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Авторы публикации уточнили, что посетить мероприятие смогут не все желающие - цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей. Максимальная стоимость достигает 150 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, организаторы рассчитывают заработать не менее 25 миллионов рублей.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал российских артистов с самыми высокими гонорарами. По его данным, больше всего за выступления получают Shaman, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Анна Асти. Причем лидером по доходам является именно Асти.

В регионах артистка дает по два-три концерта в день, получая до восьми миллионов рублей за мероприятие. При этом из-за недавней паузы в деятельности из-за здоровья цена за ее концерты может вырасти, отметил эксперт.

Санкт-Петербург Концерты Шоу-бизнес

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