Скандальный блогер Лена Миро умерла в США

«Из опубликованной инсайдерской информации известно, что якобы блогер попала в ДТП в Америке, после чего впала в кому, а недавно скончалась. Мать Лены летала на похороны, а вот отец наотрез отказался», - сообщило издание.

Блогер Елена Миноненко (Лена Миро) стала известна благодаря своим едким постам на платформе Livejournal («Живой журнал»).

В своем популярном блоге она высмеивала и резко критиковала артистов, певцов и других знаменитостей. Долгое время автор сохраняла анонимность.

Но после прихода виртуальной славы и выпуска серии книг о похудении и здоровом образе жизни Мироненко стала завсегдатаем телешоу.

В марте прошлого года Елена Мироненко объявила о закрытии своего блога. Она призналась, что сама не знает - прощается с блогом на время или навсегда.