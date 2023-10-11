Скандальная блогерша вылетела из шоу «Новые звезды в Африке»

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Блогерша из Волгограда Виолетта Чиковани покинула проект «Новые звезды в Африке». Девушка рассказала своим подписчикам в Telegram-канале , что несмотря на проигрыш, она готова вернуться в подобное шоу, но уже в качестве ведущей.

Волгоградцы знают Виолетту Чиковани по ее скандальным видеороликам в соцсетях. Летом 2021 года блогершу задержали за езду на кабриолете по парку. До этого она каталась с ванной в кузове «Газели» и на прицепленном к автомашине надувном матрасе.

Не так давно Виолетта выступала вместе с Николаем Басковым. Также волгоградка делилась фотографиями с Ольгой Бузовой. Кстати, это не первое появление Виолетты на канале ТНТ, она искала любовь другом шоу канала, но попытка успехом не увенчалась.

Ранее певица Ольга Серябкина поделилась историями из шоу «Выжить в Дубае», в котором она принимала участие. Она призналась, что вместе с другими участниками воровала еду, предназначенную для команды телепередачи.