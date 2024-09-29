Скандал с девочкой-квадробером стоил Мие Бойке половины гонораров

Количество концертов артистки и, соответственно, доходы существенно снизились после ее выступления в Надыме. Там Бойка на сцене спросила маленькую фанатку в костюме, не квадробер ли она. Получив утвердительный ответ, певица посмеялась над школьницей.

Мать ребенка написала на звезду TikТок заявление, после чего у нее в карьере и начались сложности.

В соцсетях певица сообщила, что обычно выступает на городских мероприятиях за три миллиона рублей, а на частных праздниках - за пять. На сентябрьском выступлении в Ноябрьске она заработала 5,5 миллиона. Однако после скандала Мие пришлось снизить цену за выступление до 2,2 миллиона, так как некоторые клиенты стали отказываться от ее услуг.

На выступлениях, помимо самой певицы, присутствует команда из 16 человек. Оплатить также придется парковку и услуги менеджера (7500 рублей). А также позаботиться об охране: в гримерке с Бойкой должны находиться минимум четыре человека, а на сцене - восемь, в том числе полицейские.