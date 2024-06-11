11 июня 2024, 22:14

СК проверит слова Яны Трояновой о «мертвых русских»

РИА «Новости»
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Председатель СК России Александр Бастрыкин приказал проверить антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом ведомство сообщила РИА «Новости».

«Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», - заявили в СК.

Речь идет о видео, где артистка публично оправдала призывы к убийству российских граждан, в том числе детей.

Ранее общественное движение «Зов Народа» призвало завести уголовное дело на Яну Троянову* за ее слова о «мечте убить» российского лидера Владимира Путина. Женщину предложили привлечь по статье об угрозе убийством.

* Включена Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента

Уголовное дело Россия Иноагенты
11 июня 2024, 19:06
«Пропащая история». Цыганова рассказала об обещании не бить Дудя
Global Look Press
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Певица Виктория Цыганова заявила, что идею пообщаться с журналистом Юрием Дудем* предложил ее супруг, продюсер Вадим Цыганов. В беседе с ИА «Регнум» она рассказала подробности резонансного интервью.

«Мне кажется, после нашего интервью Дудя* просто не стало. И меня радует то, что очень многие люди - во всяком случае в моем окружении, в госпитале ребята или на фронте - сказали: это круто, размазали круто», - поделилась артистка.

По словам певицы, заявление о создании этого интервью при помощи нейросетей было шуткой ее мужа. Цыганова добавила, что была готова уйти после 20 минут беседы с иноагентом.

«Я дала Вадику слово, что я не буду драться, что я не набью ему морду и что я высижу до конца», - подчеркнула певица.

Она также отметила, что не увидела в Дуде* образ православного человека. Артистка назвала журналиста человеком, который выполняет чужие задачи и не знает даже собственных детей.

«Кем они будут в итоге - трансвеститами или еще кем-то - ему все равно, они будут решение принимать. Это пропащая история», - заключила Цыганова.

Ранее певица ответила на обвинения в фашизме. По ее словам, она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой подмены в обществе.

* Признан в России иностранным агентом.

Журналистика Россия Иноагенты Шоу-бизнес
11 июня 2024, 18:32
Детям Александра Градского отказали в аресте имущества его вдовы
Global Look Press
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Тверской районный суд Москвы отказал детям певца Александра Градского в аресте имущества его вдовы Марины Коташенко. Об этом сообщило издание «Известия».

Тверской районный суд Москвы отказал детям певца Александра Градского в аресте имущества его вдовы Марины Коташенко. Об этом сообщило издание « Известия ».

На заседании 11 июня вдове музыканта отказали в привлечении к участию в деле органов опеки. При этом Мария и Даниил Градские не смогли добиться ареста ее имущества. Коташенко также настояла на закрытом судебном процессе.

Следующее заседание назначили на 7 августа.

Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября 2021 года. За несколько дней до этого его отвезли в больницу с подозрением на инсульт.

В мае этого года в соцсетях разразился скандал из-за состояния могилы композитора. На погосте так и не установили памятник, не поставили ограду, а на могильном холме, засыпанном песком, лежали увядшие цветы и стоял потускневший портрет певца.

Суд Дети Москва
11 июня 2024, 18:03
Блогеру Лерчек отказали в разводе с мужем
РИА «Новости»
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Судья мирового участка не утвердила мировое соглашение между блогерами Артемом и Валерией Чекалиными (Лерчек). Заседание по делу о разводе перенесли на 10 июля, сообщил «Пятый канал».

Судья мирового участка не утвердила мировое соглашение между блогерами Артемом и Валерией Чекалиными (Лерчек). Заседание по делу о разводе перенесли на 10 июля, сообщил « Пятый канал ».

Причины отказа не уточняются. При этом сам Артем Чекалин уже успел сообщить о разводе с супругой на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня последний день, когда мы муж и жена», - написал он.

Чекалин поблагодарил супругу за совместно прожитые годы и назвал развод с ней самым тяжелым испытанием в жизни.

В мае у Лерчек нашли новые миллионные долги перед налоговой. ФНС направила блогеру письмо с предупреждением о возможной блокировке счета и запретом на выезд за рубеж.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Блогеры
11 июня 2024, 17:27
«Хотят жить в ладу с грехом». Вика Цыганова ответила на обвинения в фашизме
Global Look Press
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Певица Виктория Цыганова связала обвинения в фашизме в ее адрес с тем, что она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой подмены в обществе. Ее слова передало ИА «Регнум».

«Я отстаиваю интересы своего народа, своих традиций, своих ценностей. А есть люди, которым это не надо. Они хотят быть толерантными, хотят жить в ладу с грехом», - заявила Цыганова.

Певица добавила, что отказывалась выступать на сцене вместе с теми, кого считает олицетворением чуждых для России ценностей. По ее словам, от таких артистов она ждет покаяния, так как не готова мириться с тем, чтобы эти люди глумились над чистыми душами и совращали их.

«Поэтому я не хожу на эти лужайки, где пасутся народные артисты, вот такие. Не хочу», - заключила Цыганова.

Ранее певица рассказала о неудачной попытке Аллы Пугачевой раскрутить Shaman’а. Она отметила, что исполнитель пробивался на большую сцену не один год, пока не нашел подходящего продюсера.

Россия Шоу-бизнес

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