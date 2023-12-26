СК не стал возбуждать дело о фейках про ВС РФ в отношении Пугачевой и Галкина

Актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни и еще 48 других французских культурных деятелей выступили в поддержку актера Жерара Депардье после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Знаменитости отметили, что Жерар Депардье, вероятно, является самым великим из всех актеров и «священным гигантом кинематографа».

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», - сказано в сообщении.

Ранее за Депардье заступился президент Франции Эммануэль Макрон. По словам главы государства, артист является гением своей профессии. Благодаря ему французские герои стали известны по всему миру.

Скандал разыгрался вокруг артиста после обвинений актрисы Элен Даррас, которая заявила, что Депардье приставал к ней в 2007 году. Перед этим его обвинила в сексуальном насилии актриса Шарлот Арну.