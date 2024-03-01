«Сияю каждый день». Экс-возлюбленная Харламова уехала в США с коллегой

Поклонники узнали о расставании Харламова и Ковальчук в начале этого года. Комик заявил, что он снова свободен, но без подробностей.

Ковальчук тем временем в своем личном блоге опубликовала несколько снимков, на которых она танцевала, смеялась и флиртовала с Ценевым. При этом неизвестно, какие отношения между актерами - дружеские или романтические.

«Я сияю каждый день, иногда даже намеренно себя заставляю, потому что решила во что бы то ни было - улыбаться», - написала артистка в блоге.

Ранее издание The Voice сообщило, что актер Бен Аффлек может развестись с Дженнифер Лопес из-за ее чрезмерной откровенности. Ему не нравится, что она выставила личную жизнь напоказ, полагая, что ее нужно скрывать от публики.