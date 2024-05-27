27 мая 2024, 13:51

«Ситуация была критическая». Кристину Асмус экстренно прооперировали

Global Look Press
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У актрисы Кристины Асмус посреди ночи разболелся зуб. На утро ей пришлось срочно удалять его. О произошедшем артистка рассказала на своей странице в Instagram*.

«Ни один мой перелом, ни одна операция не сравнится с тем, что я испытала ночью», - поделилась она.

Асмус уточнила, что на следующий день у нее должна была быть запись аудиоспектакля и вечером - шоу. От волнения звезда легла спать только в три часа ночи, однако уже через час она проснулась от зубной боли. Актриса срочно начала искать работающую стоматологическую клинику, но поблизости таких не оказалось. Ей пришлось обратиться за помощью в больницу.

«Мне вкололи в больнице обезболивающее. <…> Я готова была ехать на запись, но волшебное снадобье перестало действовать и опять понеслась», - сообщила Асмус.

Артистка отшутилась, что произошедшее могло стать результатом наговора ее бывших.

«Ситуация была критическая, зуб удалили, швы наложили, ничего не болит, и я довольная с опухшим лицом еду играть спектакль», - заключила Асмус.

Ранее актриса удивила поклонников смелым преображением. Она опубликовала фото с короткой стрижкой «под мальчика».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Больницы Кристина Асмус Актеры
27 мая 2024, 13:33
Стало известно, кто может сыграть главные роли в российской версии «Сверхъестественного»
Global Look Press
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В России планируют снять адаптацию американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Иваном Янковским и Никитой Кологривым в главных ролях. Об этом сообщил сайт The Girl.

По информации издания, проектом займется телеканал ТНТ. Предположительно, артисты сыграют братьев Дина и Сэма Винчестеров. До этого Янковский и Кологривый были партнерами на съемочной площадке в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Американский сериал «Сверхъестественное» вышел 13 сентября 2005 года. На счету проекта 15 сезонов, а также несколько спин-оффов по франшизе.

Ранее Янковский ответил на критику Коловогривого, процитировав его персонажа Кащея из «Слово пацана». Актер пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова.

Сериалы Кино Актеры
27 мая 2024, 13:13
Звезда 90-х столкнулась с риском потерять голос
Global Look Press
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Певица Марина Хлебникова обратилась за помощью к врачам из-за проблем с голосом. Звезда 90-х осипла из-за чрезмерного курения и испугалась онеметь, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, специалисты обнаружили у певицы нарушение речи, которое проявляется в снижении тонуса голосовых связок, хрипоте и прерывистом звучании. Более того, о риске потерять голос ее предупреждали еще в 2021 году. Хлебниковой порекомендовали обратиться к фониатру.

В ноябре 2021-го певица пострадала в результате серьезного пожара, произошедшего в ее квартире. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Спустя два с половиной года после трагедии Хлебникова, которая так и не сумела полностью поправить свое здоровье, выступает на публике редко и с трудом передвигается.

Пожары Курение Марина Хлебникова
27 мая 2024, 13:02
Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге
Global Look Press
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Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова вновь официально зарегистрировали свои отношения. О повторном браке артиста сообщил StarHit.

По данным издания, 26 мая пара расписалась в одном из московских ЗАГСов. Затем молодожены отправились отмечать свадьбу в ресторан. Торжество прошло в закрытой обстановке, певец пока предпочел не комментировать эту информацию.

В первый раз Агаларов и Гаврилова поженились летом 2018 года после пяти лет отношений. Тогда пара отметила свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Спустя два года супруги решили развестись. Пара воспитывает общую дочь Афину и сына Гавриловой от прошлых отношений.

На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался более коротким. Тем не менее для гостей на сцене выступил Джа Халиб, который нечасто появляется в столице. Кроме того, мероприятие посетил Баста, который исполнил песню «Сансара».

Ранее гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в купальнике и без обручального кольца. Подписчики заподозрили проблемы в браке спортсменки и комика Павла Воли.

Семья Концерты Свадьбы Музыка Шоу-бизнес
27 мая 2024, 12:45
Утяшева снялась в бикини без обручального кольца, подогрев слухи о разводе
Global Look Press
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в бикини и без обручального кольца. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Утяшева и комик Павел Воля поженились в 2012 году. Шоумен предложил гимнастке стать его супругой на кухне, когда она готовила борщ. По словам спортсменки, в тот момент она чистила картошку и не ожидала предложения руки и сердца. Она также объяснила, что покорила юмориста заботой и вниманием. Он влюбился после того, как телеведущая приготовила ужин и убрала квартиру.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Сезон купальников считаю официально открытым», - написала она.

Утяшева запечатлела себя, стоя перед зеркалом, в ярко-розовом бикини с принтом. Она немного подогнула ногу и положила правую руку на живот. Многие заметили, что на безымянном пальце не было обручального кольца. Это спровоцировало слухи о проблемах в браке.

Спортсмены Семья Шоу-бизнес

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