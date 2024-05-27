«Ситуация была критическая». Кристину Асмус экстренно прооперировали

«Ни один мой перелом, ни одна операция не сравнится с тем, что я испытала ночью», - поделилась она.

Асмус уточнила, что на следующий день у нее должна была быть запись аудиоспектакля и вечером - шоу. От волнения звезда легла спать только в три часа ночи, однако уже через час она проснулась от зубной боли. Актриса срочно начала искать работающую стоматологическую клинику, но поблизости таких не оказалось. Ей пришлось обратиться за помощью в больницу.

«Мне вкололи в больнице обезболивающее. <…> Я готова была ехать на запись, но волшебное снадобье перестало действовать и опять понеслась», - сообщила Асмус.

Артистка отшутилась, что произошедшее могло стать результатом наговора ее бывших.

«Ситуация была критическая, зуб удалили, швы наложили, ничего не болит, и я довольная с опухшим лицом еду играть спектакль», - заключила Асмус.

Ранее актриса удивила поклонников смелым преображением. Она опубликовала фото с короткой стрижкой «под мальчика».

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