13 марта 2024, 19:33

Симоньян связала поведение Пугачевой с ее возрастом

Global Look Press
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что поведение певицы Аллы Пугачевой и предательство родины объясняются возрастом артистки. Об этом она заявила в программе Ч.Т.Д.

Кроме того, она сравнила поведение Аллы Пугачевой и президента США Джо Байдена: оно у них, по ее мнению, изменилось в силу возраста. Главред RT уточнила, что таких пожилых людей стоит пожалеть.

«Мы же не могли понять, что с ней случилось, а потом стало совершенно понятно: она гоняет просто. В переносном смысле слова, не на машине гоняет, а гонит. Бывает такое в возрасте», - подчеркнула журналистка.

Очередная порция критики обрушилась на Примадонну после скандального видео , в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее стало известно, что Пугачева заработала 20 миллиона рублей после выхода альбома на российской платформе.

Алла Пугачева Джо Байден
13 марта 2024, 19:30
Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта на телеэкранах
Global Look Press
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Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, что ему не хватает на телевидении шоумена Ивана Урганта. Об этом он сообщил в интервью РБК Life.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает», - высказался юморист.

Он также уточнил, что подрастающим специалистам, которые собираются связать карьеру с телевидением, необходимо поучиться у Урганта. Светлаков также добавил, что известному шоумену стоило бы открыть собственную школу телевидения.

Помимо этого, по словам Светлакова, сравнение программ «Вечерний Ургант» на Первом канале и «Шоу Воли» на ТНТ неуместно. Комик Павел Воля сделал свой проект, похожий на другие вечерние шоу, а не исключительно на программу шоумена.

Вдобавок он уточнил, что такого рода передачи с разными лицами, героями и рубриками стоит ввести на многих каналах - так будет лучше и интереснее для зрителей.

Накануне стало известно, что преобразившийся Ургант вернется на телеэкраны с главной ролью.

Интервью Иван Ургант Телевидение
13 марта 2024, 19:07
Уильям Болдуин пригрозил Шэрон Стоун компроматом
Global Look Press
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Американский актер Уильям Болдуин предположил, что актриса Шэрон Стоун продолжает постоянно упоминать его имя из-за безответной влюбленности в него. Запись появилась в аккаунте звезды в соцсети X.

«Не понимаю, почему все эти годы Стоун продолжает говорить обо мне? Неужели она все еще влюблена в меня или обижена на то, что я ей не ответил?» - удивился актер.

Болдуин припомнил, что Стоун заявила подруге Дженис Дикинсон о своем намерении сделать все возможное, чтобы завоевать его сердце. Он отметил, что располагает информацией о Стоун, которая могла бы ее удивить. Актер даже счел возможным написать книгу с «многочисленными тревожными, извращенными и непрофессиональными историями» об актрисе.

«Это было бы весело», - заявил Болдуин.

Ранее Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с Болдуином ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка». По его словам, так актер смог бы лучше сыграть.

Голливуд Фильмы Актеры
13 марта 2024, 18:25
«Анализы показать?» Жена Петросяна отреагировала на слухи о суррогатном материнстве
Global Look Press
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что супруги обращались к услугам суррогатной матери. Сегодня в Сети появились кадры в ее соцсетях, где она показала пополнение в их семье.

Некоторые подписчики Брухуновой в открытую написали ей о том, что она не самостоятельно выносила ребенка. Аргументом стало отсутствие в ее социальных сетях фотографий во время беременности.

«Может, вам еще анализы показать? В мои задачи не входит отчитываться перед незнакомым человеком. Здесь сотня подписчиков, что заметили и деликатно писали мне в директ. Если я не транслирую живот, как делаете это вы, это значит только то, что я не живу напоказ», - сказала она.

Тем не менее в социальных сетях Брухуновой все же было несколько кадров, где можно разглядеть появившийся живот. Сама девушка подчеркнула, что отсутствие снимков во время беременности в интернете не говорит о том, что их нет или кто-то другой носит ребенка.

Ранее сам Петросян также отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери, заявив, что его жена выносила дочь сама. При этом артист не стал называть имя младенца.

Беременность Семья Евгений Петросян
13 марта 2024, 17:53
Анджелина Джоли проиграла суд по делу против Брэда Питта
Global Look Press
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Американская актриса Анджелина Джоли проиграла апелляцию против экс-супруга актера Брэда Питта. Дело затрагивало продажу доли совместной винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру. Об этом сообщило Daily Mail.

Актриса попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии ее бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их винограднике Шефлеру без его согласия в 2021 году.

До этого актриса пошла на сделку с предпринимателем, указав, что ее бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Однако сам Питт заявил, что экс-супруга была в сговоре с олигархом и осуществила продажу, которую он не одобрял.

Сейчас же суд отклонил обвинения со стороны актрисы в том, что иск Питта был «легкомысленным, злонамеренным и частью продуманной схемы». Команда юристов актера теперь сможет передать разбирательство в суд, в котором звезда предъявит иск Джоли за нарушение соглашения.

Ранее актриса обвинила бывшего супруга в насилии над ней и детьми. Она заявила об этом только спустя шесть лет.

Суд Актеры Брэд Питт Анджелина Джоли

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