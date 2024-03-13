Симоньян связала поведение Пугачевой с ее возрастом

Кроме того, она сравнила поведение Аллы Пугачевой и президента США Джо Байдена: оно у них, по ее мнению, изменилось в силу возраста. Главред RT уточнила, что таких пожилых людей стоит пожалеть.

«Мы же не могли понять, что с ней случилось, а потом стало совершенно понятно: она гоняет просто. В переносном смысле слова, не на машине гоняет, а гонит. Бывает такое в возрасте», - подчеркнула журналистка.

Очередная порция критики обрушилась на Примадонну после скандального видео , в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее стало известно, что Пугачева заработала 20 миллиона рублей после выхода альбома на российской платформе.