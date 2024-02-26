Силовики без опознавательных знаков пришли на концерт группы Distemper

«В конце концерта пришли силовики по частной жалобе. Якобы обычная проверка на лицензию и прочие нарушения», - сказал он.

Выступление прошло 24 февраля. По словам очевидцев в соцсетях, силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков приехали на концерт около 21:30. Спустя полтора часа администрация клуба объявила об уходе «нежелательных гостей» и продолжении вечеринки.

Музыканты Distemper поблагодарили зрителей за понимание и заявили, что во время рейда никого не задержали. Группа анонсировала новый концерт в Нижнем Новгороде осенью.

В январе силовики со служебной собакой явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. Они запретили зрителям выходить на улицу до завершения проверки.