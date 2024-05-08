«Сильно болею». Андрей Губин объявил о завершении карьеры

При этом Губин отметил, что пока не решил, кому передать свой репертуар, потому что не следит за тенденциями в музыкальной индустрии.

«Пока не знаю, кому дадут петь мои песни. Не особо слежу за современным шоу-бизнесом. Вот группа „Моя Мишель“ мне нравится. Кто у нас еще есть? Клава Кока? Она красивая девушка, но поет не так красиво», - сказал собеседник издания.

Губин добавил, что получал предложения от продюсера Игоря Крутого по организации концерта с его песнями. Однако тот отказался от участия в мероприятии и присутствовал на концерте как зритель.

«Я очень сильно болею, петь не могу», - пояснил артист.

В феврале этого года певец рассказал, что страдает левосторонней прозопалгией - заболеванием, которое вызывает боли в лице. На сцену он не выходит уже 15 лет.