«Сила в делах». Ивлеева в очередной раз прогнулась, оправдываясь за «голую» вечеринку

Появилась информация, что блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева может в ближайшее время посетить ДНР вслед за певцом Филиппом Киркоровым. Она вполне могла переосмыслить свои взгляды и поведение, но в любом случае делать такие вещи ради галочки не стоит, отметил в беседе с «360» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, участники той вечеринки, видимо, поняли, что «попали в нехорошую историю», и захотели напомнить, что эта «некрасивая ситуация» не характеризует их самих и их убеждения.

«Возможно, поэтому Киркоров приехал в ДНР - чтобы показать, что его убеждения - это не участие в „голой“ вечеринке, что он все-таки наш российский человек и патриот нашей страны. Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, „надо - так и быть, съезжу“, то это не поможет, так не работает. Надо не метаться между боями и „голыми“ вечеринками, а переосмыслить», - рассудил Милонов.

Он добавил, что кто-то из участников вечеринки может не ехать в ДНР, а сделать другие добрые дела, чтобы показать, что «не поддерживает эту концепцию», и в итоге тоже вернуться на экраны и в сердца зрителей.

«Не надо ждать, что моментально какой-то рубильник переключится. Это делать надо не потому, что тебе хвост прижали, а потому что это твое убеждение. Иначе лучше не приезжать. Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться - надо делать, надо показывать», - уверен парламентарий.

По его словам, Филипп Киркоров в ДНР пошел в «те места, которые ему не были даже согласованы», - там было достаточно опасно.

«Чувствуется, что человек искренне это делал. Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию», - подчеркнул Виталий Милонов.

Он выразил надежду на то, что участники «голой» вечеринки стали по-другому относиться и к стране, в которой живут, и к людям, для которых выступают.