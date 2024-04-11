Шура рассказал, как лишился речи после перенесенного микроинсульта

О проблемах со здоровьем артиста стало известно в конце прошлого года. Вскоре выяснилось, что летом у музыкант случился микроинсульт. Шуру срочно госпитализировали, когда он был на гастролях в Крыму, а потом перевезли в Москву.

«Я даже не сразу понял, что перенес микроинсульт», - признался певец.

Он списал симптомы на усталость и недостаток сна, однако его команда заметила тревожные признаки. Коллеги исполнителя были очень испуганы.

«Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз», - сказал он.

Несмотря на пережитые трудности, певец уверен, что проблемы остались позади, и надеется, что подобное больше не случится.

Поклонникам Шуры в Новосибирске 8 марта пришлось ждать выступления кумира больше часа. Артист задержал свой концерт в местном баре «Руки вверх».