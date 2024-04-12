Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой жены

«Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», - заявил исполнитель шансона.

По словам Шуфутинского, благодаря супруге он стал следить за здоровьем, заниматься спортом и правильно питаться.

Возлюбленная Шуфутинского - 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова. Самому певцу 13 апреля исполнится 76 лет. У него семеро внуков, и вскоре он может стать прадедушкой.

Шуфутинский и Юразова вместе уже около 10 лет, но отношения они не зарегистрировали. Хотя это не мешает певцу называть и считать возлюбленную своей супругой.

Ранее стало известно, что певица Mia Boyka (Мария Бойко) решила попробовать себя в жанре шансона и записала дуэт с Михаилом Шуфутинским.