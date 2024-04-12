Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой жены
Певец Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей молодой жене. Об этом написало издание Starhit.
«Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», - заявил исполнитель шансона.
По словам Шуфутинского, благодаря супруге он стал следить за здоровьем, заниматься спортом и правильно питаться.
Возлюбленная Шуфутинского - 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова. Самому певцу 13 апреля исполнится 76 лет. У него семеро внуков, и вскоре он может стать прадедушкой.
Шуфутинский и Юразова вместе уже около 10 лет, но отношения они не зарегистрировали. Хотя это не мешает певцу называть и считать возлюбленную своей супругой.
Ранее стало известно, что певица Mia Boyka (Мария Бойко) решила попробовать себя в жанре шансона и записала дуэт с Михаилом Шуфутинским.