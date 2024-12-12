Шуфутинский купил отдельную квартиру для своих наград. Без сейфа, но с роялем

В последнее время народная артистка РСФСР Раиса Максимова не выходила на сцену. Однако ее связь с театром оставалась неразрывной, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

«Ее уход - огромная потеря для мхатовцев», - отметили коллеги.

Максимова умерла на 96-м году жизни вечером 11 декабря. Несколько раз к артистке приезжала скорая помощь, но врачам не удалось ее спасти. У актрисы были проблемы с сердцем. Дата и место прощания пока неизвестны.

Свой творческий путь Максимова начала в родном Саратове в 1946 году. Будучи ещё совсем юной девушкой без специального образования, она присоединилась к вспомогательному составу Театра драмы имени Карла Маркса.

Её талант был настолько очевиден, что вскоре она получила приглашение на главные роли в Саратовский ТЮЗ. Олег Табаков часто вспоминал, как школьником ходил в этот театр, чтобы увидеть игру Максимовой.

В 1952 году Раису без экзаменов приняли в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. В 1956 году Максимова была единственной девушкой с курса, которую пригласили в труппу Московского Художественного академического театра.

Первым опытом работы в кино для Максимовой стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот». Зрители могли видеть ее в таких фильмах, как «Моя судьба», «Послушай, не идет ли дождь…» и сериале «Закон и порядок».