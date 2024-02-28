Шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал папой

Гоген явно дал понять аудитории, что недавно в его семье произошло пополнение. Правда, уточнений, чей именно это ребенок, нет. Более того, секретом остается и то, кто мать новорожденного.

«В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!» - прокомментировал снимок 43-летний шоумен.

Многие скептически отнеслись к новости, считая, что на самом деле Гоген пытается привлечь внимание к своей личности, чтобы попасть на программы к известным ведущим со своими историями.

Издание Starhit взяло интервью у тети Гогена. Она подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница шоумена добавила, что роды проходили в домашних условиях - в ванной.

«Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий. Что касается матери ребенка, то, думаю, стоит дождаться ответов от самого Гогена», - уточнила она.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.