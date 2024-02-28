28 февраля 2024, 20:02

Шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал папой

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Буквально на днях Гоген Солнцев заинтриговал подписчиков в Instagram* фотографией, на которой можно увидеть младенца и его руку, на которой обручальное кольцо. Тем самым шоумен намекнул, что впервые стал отцом.

Гоген явно дал понять аудитории, что недавно в его семье произошло пополнение. Правда, уточнений, чей именно это ребенок, нет. Более того, секретом остается и то, кто мать новорожденного.

«В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!» - прокомментировал снимок 43-летний шоумен.

Многие скептически отнеслись к новости, считая, что на самом деле Гоген пытается привлечь внимание к своей личности, чтобы попасть на программы к известным ведущим со своими историями.

Издание Starhit взяло интервью у тети Гогена. Она подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница шоумена добавила, что роды проходили в домашних условиях - в ванной.

«Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий. Что касается матери ребенка, то, думаю, стоит дождаться ответов от самого Гогена», - уточнила она.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети
28 февраля 2024, 18:02
«Нас тоже крышевали». Певец Жуков рассказал о работе с бандитами в 90-е
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Группу «Руки вверх!» в 1990-е годы крышевали различные преступные группировки, которые под предлогом обеспечения безопасности музыкантов забирали себе долю выручки с концертов. Об этом основатель коллектива Сергей Жуков рассказал в беседе с Пятым каналом.

Музыкант напомнил, что «Руки вверх!» не участвовала в скандалах, поэтому многие считают ее достаточно доброй и душевной группой. Оказалась, что за этим коллективом пристально следили авторитеты в лихие 90-е.

«Мы начали в 1996-1997 годах, времена были страшные, и это накладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали под крышей, нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайну», - заявил Жуков.

Артист уточнил, что фильм о «Руки вверх!», который должен выйти в октябре, покажет историю становления. Зрители увидят пройдут 27-летний путь существования коллектива и увидят в том числе тяжелые голодные годы после распада СССР, которые пережили молодые ребята.

Ранее Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга музыканта Регина Бурд родила ему сына.

Концерты Фильмы
28 февраля 2024, 17:58
Лера Кудрявцева отправила мужа лечиться от алкоголизма
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лера Кудрявцева отправила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, лечиться от алкоголизма. На это телеведущая намекнула в собственном Telegram-канале.

Кудрявцева сообщила, что в настоящий момент все члены ее семьи находятся на лечении в различных учреждениях. Ее дочь Маша в сопровождении няни - в санатории в Сочи. Мать Леры - в одном из пансионатов Подмосковья. А муж оказался в клинике, где врачи помогут ему бороться с пагубным пристрастием к спиртным напиткам.

«Муж - тоже в „санатории“», - написала Кудрявцева.

В январе Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа - бывшего хоккеиста ЦСКА и московского «Динамо» Игоря Макарова - из-за его пристрастия к алкоголю. Спортсмену в сентябре прошлого года исполнилось 36 лет.

Сейчас телеведущая восстанавливается после травмы колена, полученной во время съемок телешоу.

Она пожаловалась, что не знает, чем «прогневила Бога».

Семья Алкоголь Лера Кудрявцева
28 февраля 2024, 17:38
Домогаров назвал размер своей пенсии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актер Александр Домогаров назвал размер своей пенсии. Он заявил, что со всеми доплатами за звания получает 24 тысячи рублей. Об этом артист рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

«На пенсию я вышел в 55 лет, успел. И пенсионное удостоверение у меня есть, и пенсию я получаю - 24 тысяч рублей», - сказал Домогаров.

Актер уточнил, что продолжает играть не только из-за денег. Он добавил, что былого азарта, который был в молодости, больше нет. Кроме того, он педантично выбирает роли, соглашается только на то, что ему нравится, и думает о том, зачем ему тот или иной образ.

Домогаров признался, что уже и не помнит размер своего первого гонорара. Он предположил, что начинающим платили около 14 рублей за съемочный день. А высшая ставка тогда составляла 56 рублей.

Недавно Александр Домогаров сыграл роль генерала Милорадовича в сериале «Союз спасения» и героя Отечественной войны 1812 года, который во время восстания был военным губернатором Санкт-Петербурга.

Ранее актер Василий Ливанов заявил, что получал высшую ставку за роль Шерлока Холмса.

Пенсия Актеры
28 февраля 2024, 17:13
Проблемы с памятью возникли у Бари Алибасова после инсульта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
После пережитого инсульта у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова ухудшились когнитивные способности. Он не может вспомнить, где находится, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Алибасова выявили стеноз сонной артерии и нарушение кровоснабжения мозга, что вызвало ухудшение когнитивных способностей. Кроме того, он сильно раздражается из-за врачей, потому что не понимает, что они от него хотят.

Авторы публикации добавили, что порой недовольство продюсера может переходить в крик. Медики вынуждены по несколько раз повторять, где он и что с ним произошло. Только после этого музыкант приходит в себя и начинает осознавать происходящее.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Его супруга рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться» , однако позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.

Инсульт Больницы Бари Алибасов

Новости по теме