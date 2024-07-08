Шоу с Александром Гудковым отменили в Санкт-Петербурге

По данным издания, кинотеатры сети «Мираж» и «Формула кино» убрали сеансы из афиш. Поводом для этого послужило заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна. В своем Telegram-канале 3 июля он сообщил об отмене шоу с Гудковым в Тольятти, уточнив что связано с массовым общественным возмущением.

Позже парламентарий узнал о запланированном показе шоу в сети «Киномакс» в Самаре. Он обратился в Минкультуры России, потребовав отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова.

Хинштейн добавил, что при отсутствии прокатного удостоверения намерен добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности.

Представители Минкульта ответили, что прокатное удостоверение «Подземельям…» не выдавалось.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить Гудкова и запретить его шоу «Подземелье Чикен Карри» в 52 регионах. Она также озадачилась отсутствием у комика статуса иноагента.