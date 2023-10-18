Шоу «Модный приговор» вернется в эфир с другим ведущим
Популярная программа «Модный приговор» скоро вернется на телеэкраны. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с РИА «Новости».
«Да, „Модный приговор“ возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать», - сказал он.
Эрнст отметил, что новой ведущей шоу может стать эксперт моды Эвелина Хромченко. Ранее она выступала в программе в качестве ведущей-обвинителя, а основную часть передачи вел модный историк Александр Васильев.
Показ еще одного популярного шоу возобновился в 2023 году. Программа «Давай поженимся!» вернулась на экраны телевизоров в конце августа. Перед этим ведущая передачи актриса Лариса Гузеева рассказала о новых выпусках. По ее словам, они максимально ориентированы на создание крепкой семьи.
Также о шоу высказывалась и российская сваха Роза Сябитова. Она отметила, что в выпусках теперь участвуют другие герои , потому что молодежь выросла.