Сходство внебрачного сына Пореченкова с отцом удивило поклонников

Талантливой и влюбленной в свою работу Юлии Началовой 31 января могло исполниться 44 года. Артистке предсказывали будущее одной из главных звезд российской эстрады, но она умерла из-за сердечной недостаточности и заражения крови в московской больнице. О том, как жила и от чего скончалась певица — в материале 360.ru.

Детство и юность Началовой Началова появилась на свет в Воронеже 31 января 1981 года. Под руководством отца, композитора Виктора Началова, начала заниматься вокалом в два года. Дебют на сцене состоялся в пять лет. В 1992 году Началова победила на конкурсе «Утренняя звезда» и начала вести музыкальную детскую передачу «Там-там новости».

Ее семья переехала в столицу. Там юная артистка познакомилась с певицей Ириной Понаровской, с которой потом гастролировала. При этом Началова совмещала концерты с учебой в школе.

Первый ее альбом «Ах, школа, школа» вышел в 1995 году. В том же году она участвовала в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при.

Началову подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы и убрали гной из ноги. Все было безуспешно - певица умерла 16 марта 2019 года.

Певицу экстренно госпитализировали прямо с репетиции в марте 2019 года. Ей диагностировали высокий уровень сахара в крови и начинающуюся гангрену, которая развилась на фоне травмы ноги и самолечения.

Началова окончила Гнесинское музучилище, а затем и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Артистка активно выступала на сцене и телевидении, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги говорили, что она очень много работала.

Мужья и предательства Личная жизнь у Началовой была непростой. Первым ее мужем стал экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, но союз продлился всего два года. По словам певицы Ирины Салтыковой, Ланской изменил ее подруге.

В этом браке Началова ради мужа резко похудела. Она весила 42 килограмма и довела себя до нервной анорексии. Испугавшись бесплодия, она начала восстанавливать здоровье.

После развода певица попыталась обрести семейное счастье с футболистом Евгением Алдониным. У них родилась дочь. Брак распался, но экс-супруги сохранили хорошие отношения.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я - на гастролях и в студии», - процитировал артистку StarHit.

Третьей попыткой стал хоккеист Александр Фролов, но роман так и не перерос в брак.

Четвертый избранник - правозащитник Вячеслав Кудря, с которым они начали встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он объявил, что у них с Началовой родился сын. По его словам, ранее она заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребенка выносила ему суррогатная мать.

Квартирный скандал После расставания с Фроловым Началову замучили судебные тяжбы с хоккеистом. Причина - четырехкомнатная квартира в ЖК «Кутузовская ривьера», которая досталась артистке после развода с Алдониным.

Началова официально отписала свою половину Фролову в качестве залога в 2015 году, взяв у него в долг 20 миллионов рублей на свой сольный концерт. После расставания спортсмен потребовал продать жилье и вернуть ему долг.

За несколько месяцев до смерти Началова подала на него в суд, но тяжба закончилась уже после ее похорон. Она говорила, что переписала квартиру под действием медикаментов. В 2024 году ее родные выставили жилье на продажу за 87 миллионов рублей, сообщал Kp.ru.

Мучительная смерть Началовой После рождения дочери Началова перенесла неудачную маммопластику. Во время операции в организм попала инфекция, далее сепсис, после которого начали отказывать почки.

Российские врачи ее спасли, но осложнения остались. Почки перестали выводить мочевую кислоту и развилась подагра. Началова терпела ужасные боли, которая мешали ей жить и работать.