11 декабря 2024, 20:50

Шнуров по суду выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты

РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проиграл суд и вернул организаторам 165 миллионов рублей за отмененные концерты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Речь идет о выступлениях в „Лужниках“ и „Газпром Арене“, которые были запланированы на осень 2023 года. Но в итоге не состоялись. При этом авансы на тот момент были уже у певца», - сообщили авторы канала.

По информации Mash, певец не хотел возвращать авансы за несостоявшиеся концерты, поэтому организаторы подали иск. Московский суд сначала вынес решение в пользу Шнурова. Но арбитражный суд поддержал иск организаторов против музыканта. Исполнитель вернул потерпевшей стороне авансы и проценты.

В начале ноября вышел совместный альбом лидера «Ленинграда» и Инстасамки. Проект назвали «Бумеры и зумеры», в него вошли шесть композиций.

Рубль Суд Концерты Сергей Шнуров
11 декабря 2024, 16:19
Не только деньги и недвижимость. Родственники Добрынина унаследуют миллионный долг
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Родственникам легенды советской эстрады Вячеслава Добрынина придется погасить огромный долг певца, прежде чем получить его наследство. Юрист Татьяна Липатова рассказала 360.ru, что это обычная практика на законодательном уровне — наследники не только получают деньги, имущество и другие «плюсы», но и задолженности покойного.

Юрист отметила, что наследник может принять наследство в течение шести месяцев с момента смерти своего родственника. Если он не успевает сделать это в установленный период, то может восстановить его в судебном порядке.

Добрынин ушел из жизни 1 октября в Москве в возрасте 79 лет. В последние годы автор популярных песен испытывал серьезные проблемы со здоровьем. У композитора есть две официальные наследницы: вторая жена и дочь Екатерина от первого брака.

«Если они принимают наследство, то должны и оплатить все его задолженности. Если задолженность превышает стоимость активов (покойного - прим. ред.), то это не значит, что родственники должны оплачивать долг своими деньгами. Они только покрывают задолженность в рамках стоимости имущества», - объяснила юрист.

Долг распределяется между всеми наследниками, уточнила Липатова. При этом задолженность выплачивается пропорционально долям завещания.

«Допустим, если жене он завещал 60% (активов - прим. ред.), а дочери 40%, то, соответственно, жена выплачивает 60% долга, а дочь 40%. То есть идет сохранение пропорциональности», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Кто еще может претендовать на наследство Завещание можно оспорить, но только в судебном порядке. Для этого должны быть веские основания, например, доказательство, что Добрынин находился в недееспособном состоянии, нарушена форма завещания либо в завещании не учтены нетрудоспособные родственники и несовершеннолетние дети - социально незащищенная категория граждан.

Долги Деньги Москва
11 декабря 2024, 11:01
Оперную певицу Максакову заочно арестовали
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Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* в связи с ее призывами к деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте артистки приняли 10 декабря.

Ранее певица опубликовала на YouТube видео, в котором призывала финансировать ВСУ и дискредитировала российскую армию. После этого против нее возбудили уголовное дело в сентябре этого года Максакова* уехала из России. В мае 2023 года она попала в реестр иноагентов. Артистку несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки и нарушение закона об иностранных агентах.

Уголовное дело Суд Иноагенты
10 декабря 2024, 15:31
Жену Игоря Николаева возмутили слухи о беременности
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Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала слухи о своей беременности. В соцсети Instagram* она назвала неправдой сообщения о скором пополнении в семье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Это неправда! Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно!» - написала певица.

По словам певицы, поводом для слухов стала ее фигура. Она отметила, что находится в отличной форме и не понимает, как пользователи Сети разглядели у нее «округлившийся живот».

Николаев и Проскурякова познакомились в 2008 году и поженились через два года. У супружеской четы есть дочь. Сейчас она учится в школе при консерватории имени Чайковского.

В апреле в прессе появились слухи о разводе пары. Певец опроверг эту информацию и назвал ее выдумкой, не имеющей ничего общего с действительностью.

Музыка Шоу-бизнес
10 декабря 2024, 13:45
Ивлеева вышла замуж во второй раз
РИА «Новости»
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Российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер Настя Ивлеева вышла замуж. Об этом 33-летняя артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Подробностей Ивлеева не уточнила. Кто новый избранник блогерши - неизвестно.

«Вышла замуж», - кратко написала она.

О том, что у Ивлеевой появился новый поклонник, стало известно еще осенью. В ноябре Девушка познакомила своего молодого человека с семьей. Тогда в социальных сетях Анастасия опубликовала фотографию, на которой она обнимает свою племянницу, и сделала откровенное заявление.

«Приехала знакомить парня с семьей, тем временем моя племянница перестает дышать», - процитировал ее 5-tv.ru.

Блогер не стала раскрывать личность своего бойфренда, но подчеркнула, что знакомство с ее родными прошло успешно.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка , известного под псевдонимом Элджей. Однако уже в 2020 году стало известно об их расставании.

В августе 2021 года пара официально подтвердила разрыв отношений, но после этого их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях и в отпуске за границей. Однако ожидаемого воссоединения так и не произошло.

Ранее Ивлеева захотела заняться организацией путешествий, а также производством алкоголя и мебели под собственным брендом. До этого блогер погасила гигантский долг перед ФНС.

Отношения Блогеры Анастасия Ивлеева

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