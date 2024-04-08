Ширвиндта все еще не захоронили спустя почти месяц после смерти

Церемония прощания с актером состоялась 18 марта в его родном театре. Согласно воле актера, его кремировали. Ширвиндт просил захоронить прах на Новодевичьем кладбище.

Близкие пока не назначили дату захоронения. Возможно, это произойдет на 40-й день после кончины мастера или ближе к лету, когда установится хорошая погода.

«Очень часто бывают ситуации, когда близкие не могут расстаться со своим покойным, урну оставляют дома, с ней разговаривают и живут так комфортно», - поделился похоронный агент Артем Антонов.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал. Руководство решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль. Однако этому воспротивились некоторые члены труппы.