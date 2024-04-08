08 апреля 2024, 18:18

Ширвиндта все еще не захоронили спустя почти месяц после смерти

РИА «Новости»
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Президента Театра сатиры Александра Ширвиндта который скончался 15 марта на 90-м году жизни, еще не похоронили. Об этом изданию MSK1.ru сообщили источники, близкие к семье артиста.

Церемония прощания с актером состоялась 18 марта в его родном театре. Согласно воле актера, его кремировали. Ширвиндт просил захоронить прах на Новодевичьем кладбище.

Близкие пока не назначили дату захоронения. Возможно, это произойдет на 40-й день после кончины мастера или ближе к лету, когда установится хорошая погода.

«Очень часто бывают ситуации, когда близкие не могут расстаться со своим покойным, урну оставляют дома, с ней разговаривают и живут так комфортно», - поделился похоронный агент Артем Антонов.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал. Руководство решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль. Однако этому воспротивились некоторые члены труппы.

Театры Москва
08 апреля 2024, 18:58
Регине Тодоренко запретили разговаривать
Соцсети
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Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на потерю голоса. Об этом звезда написала в своем Telegram-канале.

Тодоренко выразила беспокойство по поводу потери голоса, который является ключевым инструментом в ее профессии. Что стало причиной, она не знает. Регина предположила, что могла заразиться от своего младшего сына около недели назад.

«Уж не понятно, что это за хворь, но у меня она проявилась отсутствием какого-либо звука. А я сейчас работаю почти каждый день, бывают короткие смены, а уж если полный день - пиши пропало…» - пожаловалась Тодоренко.

Она обращалась к врачу перед началом съемок нового шоу «Новая Фабрика звезд» для проверки состояния связок. Однако спустя неделю после визита к специалисту ее голос так и не восстановился. Несмотря на прием лекарств и проведение капельниц, положительного результата добиться не удалось.

Тодоренко отметила, что врач также рекомендовал ей один из самых сложных методов лечения - не разговаривать.

«Доктор прописал „молчание“, но как?» - поделилась артистка.

Недавно певец Филипп Киркоров назвал Тодоренко «неумолкающим существом» , а певица Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».

Болезни Врачи Регина Тодоренко
08 апреля 2024, 18:49
Крыжовников заработал более 30 миллионов рублей на «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников заработал около 34 миллионов рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом стало известно изданию «Комсомольская правда».

По данным СМИ, производством картины занимались сразу три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50% принадлежит Крыжовникову, а остальная половина - продюсеру Галине Стрижевской.

Сериал стал первой большой работой для Toomuch Production. Выручка компании за прошедший год составила 454 миллиона рублей, а «Слово пацана» принесло владельцам 34 миллиона рублей.

Ранее актер Юрий Стоянов назвал сериал правдивым и важным. Он отметил работу Крыжовникова и заявил, что картина убедительно воссоздает атмосферу конца 1980-х годов.

Режиссер Жора Крыжовников заработал около 34 миллионов рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом стало известно изданию « Комсомольская правда ».

Сериалы Режиссер Фильмы
08 апреля 2024, 17:58
Маша Распутина потратила на пластику лица несколько миллионов рублей
Global Look Press
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Певица Маша Распутина потратила на пластические операции лица три миллиона рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

По его словам, 59-летняя певица следит за своим лицом и неоднократно делала подтяжки. Зимин уточнил, что для поддержания результата артистка делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.

«Если оценивать по фото, коррекция лица была точно в верхней части лица, о чем подсказывает расположение бровей - скорее всего, это эндоскопическая коррекция. Что касается нижней части, похоже, что был лифтинг, плюс проведена работа над шеей», - заявил Зимин.

Хирург добавил, что Распутина делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Он отметил, что нижняя область лица певицы выглядит довольно хорошо.

Ранее хирург Мадина Байрамукова рассказала, что у певицы Аллы Пугачевой пошатнулось здоровье из-за множественных пластических операций. По ее словам, артистка находится в группе риска по многим показателям.

Россия Музыка Пластические операции
08 апреля 2024, 17:31
«Устроит шабаш». Пугачева отметит юбилей масштабным гастрольным туром
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей, отправившись в тур по Европе. Об этом продюсер Сергей Дворцов сообщил изданию «Абзац».

По его словам, в свой день рождения, 15 апреля, примадонна планирует грандиозное празднование в кругу близких друзей, после чего отправится в турне. Она также запланировала выступить в Израиле , а после поездки по Европе - на Кипре.

«Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», - заявил продюсер.

Продвижением новой пластинки Пугачевой займется продюсер Нателла Крапивина, известная своей работой со Светланой Лободой. Альбом появился на стриминговых площадках 1 марта.

К своему 75-летнему юбилею певица обещала подарить поклонникам новые песни. Недавно она записала песню с неизвестным артистом.

Израиль Европа Алла Пугачева

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