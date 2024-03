Ширвиндта назвали уникальным человеком со сверхъестественным остроумием

Басист группы Gap Band Роберт Уилсон умер в воскресенье, 10 марта, в Калифорнии после операции на шее. Ему было 53 года. Об этом сообщил THR.

Широко известный как крестный отец бас-гитары, Уилсон перенес сердечный приступ в своем доме в Палмдейле. Он должен был выступать на фестивале Timeless Music Festival в Талсе 28 августа.

Уилсон вместе с его братьями Чарли и Ронни, которые были частью музыкального коллектива, записали поп-фанк-хиты 1980-х годов Outstanding, You Dropped a Bomb On Me и Yearning for Your Love.

Музыкант также работал постановщиком танцев для Disney, преподавал в танцевальной студии Джона Траволты. Сэмплы из его треков использовали такие знаменитости, как Снуп Догг и Мэри Джей Блайдж.