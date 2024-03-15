15 марта 2024, 20:45

Ширвиндта назвали уникальным человеком со сверхъестественным остроумием

РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт — уникальный человек со сверхъестественным остроумием. Об этом «360» рассказал актер Театра сатиры Юрий Горин.

Он отметил, что знаком с Ширвиндтом с 1959 года. У Горина с президентом Театра сатиры были дружеские отношения. Артисты часто общались.

«Он уникальный человек! Никогда никто не видел его суетящимся, спешащим, злым. Он всегда был доброжелателен. Всегда улыбчив, любезен и остроумен. У него остроумие было сверхъестественным», - отметил Горин.

По его словам, на любую тему Ширвиндт шутил так, как никто не мог. Горин назвал своего коллегу потрясающим артистом с великолепным юмором. Актер признался, что смерть Ширвиндта для него стала личной утратой.

Исполнитель роли Павлика в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» умер на 90-м году жизни. О его смерти стало известно вечером 15 марта.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.

Певец Лев Лещенко назвал артиста яркой личностью. По словам исполнителя, Ширвиндт обладал безмерной душой».

Больницы Фильмы Театры Актеры
15 марта 2024, 20:57
Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», - сказал он.

Глава государства, добавил Песков, направит телеграмму с соболезнованиями семье Ширвиндта.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта, ему было 89 лет. В Театре сатиры отмечали, что о дате и месте прощания с артистом сообщат позже.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
15 марта 2024, 20:37
«Пример правильного человека». Лев Лещенко — о Ширвиндте
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт был яркой личностью с безмерной душой. Об этом «360» заявил певец Лев Лещенко.

«Мы мало с ним общались, но гипотетически он присутствовал в моей жизни как одна из самых ярких личностей в стране. Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям. Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт - пример правильного и интеллигентного человека», - сказал он Лещенко также отметил, что у него на столе хранится последняя книга Ширвиндта, которую тот подписал в шутливой форме.

Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице. Ему было 89 лет. Причина смерти не называлась.

Актеры Лев Лещенко
15 марта 2024, 20:04
Умер Александр Ширвиндт
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Ширвиндт скончался в больнице. О смерти президента Театра сатиры ТАСС сообщил актер Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», - сказал он.

Александр Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, также он 30 лет служил в нем как актер. В 2021 году артист покинул этот пост , отметив, что в дальнейшем продолжит сотрудничество с театром и появится на сцене.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, после этого его взяли в труппу Театра-студии киноактера. Спустя 14 лет Ширвиндт пришел работать в Московский академический театр сатиры, в 2000 году его назначили художественным руководителем.

Актеры
15 марта 2024, 19:56
Басист Gap Band умер после операции на шее
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Басист группы Gap Band Роберт Уилсон умер в воскресенье, 10 марта, в Калифорнии после операции на шее. Ему было 53 года. Об этом сообщил THR.

Широко известный как крестный отец бас-гитары, Уилсон перенес сердечный приступ в своем доме в Палмдейле. Он должен был выступать на фестивале Timeless Music Festival в Талсе 28 августа.

Уилсон вместе с его братьями Чарли и Ронни, которые были частью музыкального коллектива, записали поп-фанк-хиты 1980-х годов Outstanding, You Dropped a Bomb On Me и Yearning for Your Love.

Музыкант также работал постановщиком танцев для Disney, преподавал в танцевальной студии Джона Траволты. Сэмплы из его треков использовали такие знаменитости, как Снуп Догг и Мэри Джей Блайдж.

Музыка Калифорния

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