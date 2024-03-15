Ширвиндта назвали уникальным человеком со сверхъестественным остроумием

Он отметил, что знаком с Ширвиндтом с 1959 года. У Горина с президентом Театра сатиры были дружеские отношения. Артисты часто общались.

«Он уникальный человек! Никогда никто не видел его суетящимся, спешащим, злым. Он всегда был доброжелателен. Всегда улыбчив, любезен и остроумен. У него остроумие было сверхъестественным», - отметил Горин.

По его словам, на любую тему Ширвиндт шутил так, как никто не мог. Горин назвал своего коллегу потрясающим артистом с великолепным юмором. Актер признался, что смерть Ширвиндта для него стала личной утратой.

Исполнитель роли Павлика в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» умер на 90-м году жизни. О его смерти стало известно вечером 15 марта.

Александр Ширвиндт скончался в больнице. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.

Певец Лев Лещенко назвал артиста яркой личностью. По словам исполнителя, Ширвиндт обладал безмерной душой».