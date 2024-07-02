02 июля 2024, 03:43

Ширвиндта наградили кинопремией «Ника» посмертно

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком - Александр Ширвиндт», - сказал актер Леонид Ярмольник при объявлении лауреата специального приза.

Артист получил широкую популярность благодаря своим ролям в кино, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.

Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Урну с прахом народного артиста России похоронили на Новодевичьем кладбище.

После смерти Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры внутри труппы Театра сатиры возникли разногласия. Споры произошли после решения отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Награды Театры Актеры
02 июля 2024, 02:18
Тимати предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разборки в семействе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова затронули и рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. Пользователи Сети на фоне слухов об Анастасии Решетовой предложили музыканту пройти ДНК-тест, ведь у них с моделью общий сын, сообщил Пятый канал.

В конце весны стало известно о разводе Алсу и Абрамова. Сначала артистка не называла причины расставания, но позже появилась информация, что виной всему измена мужа с Решетовой.

После этого в Сети модель стали называть разлучницей, а музыканту посоветовали сделать ДНК-тест и выяснить, точно ли он биологический отец для Ратмира. Кроме того, юзеры вспомнили, что мать рэпера была против его отношений с моделью.

Один из пользователей посоветовал семье музыканта держать мальчика подальше от матери и этой грязи, так как он потом не отмоется. Другой комментатор признал, что мать рэпера была права, недолюбливая Решетову.

«Бабушка Симона, почему Тимати на ДНК-тест не намекнете? Сноха каким жуликом оказалась. ''Кормилица-хулиганка'' могла кем-то попутно еще эксплуатироваться», - написал еще один пользователь.

Ранее Алсу не стала церемониться, охарактеризовав модель как «девушку с низким социальным статусом». Позже для особо непонятливых певица пояснила, что имела в виду низкую социальную ответственность.

Рэпер Тимати Алсу Скандалы Отношения
02 июля 2024, 00:53
Хью Джекман после развода переехал в Лондон и начал искать любовь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Хью Джекман решил переехать в Лондон после развода с Деборрой-Ли Фернесс. В новом городе он стал искать свою любовь. Об этом сообщило New Idea.

По данным издания, 55-летнему актеру пришлось сменить место жительства в связи со съемками нового фильма. Однако инсайдеры утверждают, что он может остаться там навсегда.

«Он хочет быть ближе к своей маме и сестре, которые там живут, и, возможно, снова найти любовь», - отметили они.

Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс развелись в сентябре 2023 года. В браке они состояли 27 лет. Актер женился на Деборре-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет, в 1996 году. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли».

Близкие голливудской звезды предположили, что союз Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс мог дать трещину из-за пандемии коронавируса. У Джекманов двое приемных детей - 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Лондон Дети Сериалы Фильмы Актеры
02 июля 2024, 00:23
Звезда «Холопа» Бикович показал фотографии с женой и сыном
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Актер Милош Бикович выложил редкие фото с семьей в своем Telegram-канале. На кадрах он гулял с коляской по лесу и позировал со своей женой Иваной Малич.

«Выходные провел недалеко от Москвы… Вкусно поел и, главное, отдохнул… Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», - написал актер в комментарии к фотографиям.

Бикович неохотно делится с поклонниками и журналистами подробностями своей личной жизни. Но в сентябре 2023 года он сообщил, что скоро станет отцом.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим», - написал актер в социальных сетях и попросил журналистов не беспокоить его семью звонками и распросами.

В январе 2024 года у пары родился сын.

Фото Дети Семья Актеры Москва
01 июля 2024, 23:11
«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Финалистка шестого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Наточий планирует открыть свой реабилитационный центр для зависимых. В интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой девушка рассказала о проблемах, которые обычно предпочитают замалчивать.

После шоу алкоголь и наркотики снова вернулись в жизнь Наточий - свою роль сыграли медийность и деньги.

«Когда ты выходишь после проекта, у тебя резко появляется другой статус, медийность, подписчики, у тебя идет реклама, идут деньги, которые падают, грубо говоря, с потолка. Вот просто ты стоишь - здесь деньги, здесь деньги. И в этот момент нужно понять, чем тебе стоит увлекаться, найти какое-то увлечение. А у меня в тот момент не получилось это сделать», - объяснила она.

Тогда девушке казалось, что употреблять можно умеренно, делая вид, что ничего не происходит и никто ничего не узнает.

«И он как-то подал информацию: мол, ты можешь жить по-другому, не ходить по кругу. <…> Он познакомил меня с программой „12 шагов“, сказал, что есть анонимные [группы], куда ты приходишь, и тебя там поймут, потому что там такие же люди, как и ты», - поделилась финалистка «Пацанок».

Наточий подчеркнула, что прохождение программы - долгий путь, на котором можно сделать что-то не так и потом начинать заново.

«Тебе нужно признать, что ты действительно не вернешься к употреблению. Для наркомана очень страшно. <…> Даже в мыслях это иногда очень страшно. Но мне в этом помогло правило „Только сегодня“. Я сейчас по нему живу: я сегодня трезвая, а что будет завтра - будет завтра», - сказала она.

Недавно Наточий вернулась в эфир, чтобы принять участие в новом проекте - «Пацанки рулят». Там экс-участницы «Пацанок» представляли свои бизнес-проекты, лучший из которых получил миллион. Анастасия пришла с масштабной идеей об открытии своего реабилитационного центра для зависимых.

«Мне очень бы хотелось что-то [сделать] для людей. <…> Конечно, я хотела бы найти людей, которые в этом что-то понимают. <…> У меня мало опыта, мало трезвости, но это дикое желание как будто все перевесило», - поделилась она.

Наточий заметила, что получила безумный отклик от людей, и поняла - затеяла это не зря.

Во время срывов, призналась Наточий, она иногда думала, что все вышло так, как нужно: получилось ограничить употребление спиртного и наркотиков, «выйти на хитрость».

«А в другой момент меня просто разбивало, потому что я пришла в „Пацанки“ с целью бросить и изменить это все. Наверное, если бы не проект, уверена, меня сейчас бы не было. <…> Вряд ли я была бы в живых, со мной могло случиться все что угодно», - допустила собеседница 360.ru.

Тем не менее, по словам Наточий, она переоценила свои возможности: полагала, что «Пацанки» помогут прийти к трезвости.

Девушка долго не понимала, что находится на краю и нуждается в реабилитации. Осознать это помог человек, который открыл Наточий глаза и напомнил ей о так называемом «Клубе 27».

Наркотики Алкоголь Интервью Деньги Ток-шоу

Новости по теме