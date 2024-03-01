Ширвиндт рассказал о новой работе Урганта

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По словам Ширвиндта, ведущий «Вечернего Урганта» сейчас занимается проектами, которые не пользуются большой популярностью.

Он также подчеркнул, что шоумен их продюсирует. По его мнению, Ургант пребывает в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок.

«Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», - заявил телеведущий.

В феврале 2022 года передачу «Вечерний Ургант» перестали выпускать в эфир Первого канала из-за изменений эфирной сетки. Сам телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

В октябре Ургант провел встречу со студентами МГИМО. Телеведущий выступил бесплатно.

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40» , что юморист и шоумен Иван Ургант живет в России и работает продюсером.