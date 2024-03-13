13 марта 2024, 11:29

Шэрон Стоун заявила, что продюсер заставлял ее переспать с коллегой

Global Look Press
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Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с коллегой по цеху Уильямом Болдуином ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка». Ее слова передало издание The Guardian.

Стоун вспомнила, как Роберт Эванс вызвал ее на личный разговор в свой личный кабинет. Он решил подготовить актрису и ее партнера к съемкам в фильме «Щепка»: им предстояло сыграть в нескольких откровенных сценах. Чтобы все было естественно, продюсер предложил Стоун поработать над «химией» между нею и Болдуином.

«У него в офисе были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер (американская актриса - прим. ред.), а я должна переспать с Болдуином, потому что, если я пересплю с ним, он будет лучше играть», - пояснила 66-летняя актриса.

Шэрон отметила, что в пикантных сценах с актером Майклом Дугласом, с которым она снималась в «Основном инстинкте», все было деликатно и профессионально. Никто не предлагал ей вступить в связь с коллегой, потому что он умел сказать ту или иную фразу с нужной интонацией и сыграть эмоцию правильно.

Ранее актер Джеймс Макэвой получил травму во время съемок сцены оргии. Об этом он рассказал в интервью для подкаста Restless Natives.

Фильмы Актеры
13 марта 2024, 11:53
Кристен Стюарт прошлась в трусах по улицам Нью-Йорка
Global Look Press
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Американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном образе. Она попала в объективы папарацци в трусах и колготках. Об этом сообщили Daily Mail.

На кадрах видно, что девушка выбрала в качестве акцента трендовые вязаные бежевые трусы с высокой талией. Помимо этого, актриса надела светлые капроновые колготки и укороченную рубашку.

Образ она закончила, дополнив его лаковыми бордовыми лодочками на высоких шпильках и черной лаковой сумкой от Chanel. Также она подобрала модные солнцезащитные очки и сделала мокрую укладку на распущенные волосы.

Ранее актрису Светлану Ходченкову раскритиковали за вульгарный снимок в трусах. Она разметила провокационную фотографию на своей странице в социальной сети.

Нью-Йорк Актеры
13 марта 2024, 10:58
Юморист Евгений Петросян вновь стал отцом
РИА «Новости»
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Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова вновь стали родителями. Супруга юмориста выложила фото семьи с новорожденной на своей странице в социальной сети.

«Мои счастливые 35», - подписала фото Брухунова, выставив снимок в свой день рождения.

До этого Петросян был в браке с юмористкой Еленой Степаненко в течение 33 лет. Но в 2018 году появилась новость, что супружеская пара развелась.

В то же время у Петросяна завязались отношения с Брухуновой, которая работала его личным помощником. Когда стало известно об их романе, они известили общественность, что хотят сохранять конфиденциальность своей личной жизни. Стоит отметить, что и рождение первенца влюбленные тщательно скрывали.

В конце 2019 года в СМИ просочилась информация о том, что Петросян и Брухунова тайно поженились, а спустя время заговорили, что пара ожидает ребенка. Супруги опровергли это, а Петросян заявил, что не собирается становиться отцом в своем возрасте.

Однако в 2020 году стало известно, что молодожены действительно стали родителями. Их ребенок родился в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта.

Ранее появилась информация о том, что певец Дима Билан может скоро стать отцом.

Дети Семья Отношения Евгений Петросян
13 марта 2024, 04:14
Родственники Юлии Началовой выставили на продажу квартиру, чтобы расплатиться с ее бывшим женихом
РИА «Новости»
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Родственники певицы Юлии Началовой продают ее квартиру, чтобы отдать долг бывшему жениху певицы — хоккеисту Александру Фролову. Об этом написала газета kp.ru.

Родственники певицы Юлии Началовой продают ее квартиру, чтобы отдать долг бывшему жениху певицы - хоккеисту Александру Фролову. Об этом написала газета kp.ru.

По данным издания, роскошная четырехкомнатная квартира досталась певице от ее прежнего мужа - футболиста Евгения Алдонина. С Фроловым Началова начала встречаться в 2011 году. А в 2015 она взяла у жениха 20 миллионов рублей на организацию сольного концерта.

Этот концерт певица называла «подарком от любимого». Но подарок был отнюдь не бескорыстным - Началова отписала на жениха половину квартиры в качестве залога. Свое право на жилье Фролов зарегистрировал в Росреестре.

После расставания пары в 2016 году началась дележка жилплощади. Бывший возлюбленный требовал, чтобы певица продала квартиру и отдала ему деньги. Началова судилась с Фроловым, но суд признал его законным собственником жилья. После смерти певицы половина квартиры принадлежит ее дочери, а половина - бывшему жениху.

В 2021 году Фролов потребовал деньги с родителей Юлии Началовой. Родственники певицы выехали из квартиры и выставили ее на продажу. Изначальная указывалась цена в 100 миллионов рублей, сейчас ее понизили до 87 миллионов рублей. На данный момент собственники сдают квартиру в аренду.

Юлия Началова умерла пять лет назад из-за сепсиса, развившегося из небольшой ранки на ноге. Певице было 38 лет. Ранее ее дочь Вера Алдонина рассказала, почему мать не согласилась на ампутацию , которая могла бы спасти ей жизнь.

Долги Суд Юлия Началова
12 марта 2024, 19:44
Стало известно, как живет единственная внучка Гурченко
Global Look Press
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Единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королева в свое время пережила сложные моменты, из-за которых до сих пор не может прийти в себя. Сейчас она сконцентрировалась на воспитании ребенка и ведет умеренный образ жизни, сообщило интернет-издание Woman.ru.

Женщина не работает, а средства на жизнь получает от сдачи недвижимости известной российской актрисы в аренду. В наследство Королева получила четыре квартиры. Кроме того, на протяжение нескольких лет под вопросом продажа дачи Гурченко с домом площадью в 150 «квадратов».

Сама внучка легендарной актрисы отказалась комментировать эту тему. Однако ее близкий друг шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что женщина ведет здоровый образ жизни и давно отказалась от алкоголя. Ранее у Королевой было депрессивное состояние.

«Живет своей тихой мирной жизнью, гуляет с собакой, занимается дочкой. Она просто не появляется нигде, не любит внимание. Живет спокойно, не спивается», - отметил Шаляпин.

Ранее дочь Александра Абдулова рассказала, что делает, чтобы почувствовать присутствие отца. Девушка включает фильм «Чародеи» и всегда плачет во время сцены под песню «Представь себе».

Недвижимость Актеры

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