15 июля 2024, 19:05

Шэрон Стоун захейтили в Сети за фото в нижнем белье

Global Look Press
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Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт». Звезда поделилась в Instagram* снимком, где позирует в кресле, закинув ногу на ногу. В отличие от знаменитого кадра в белом мини-платье, на этот раз 66-летняя актриса решила ограничиться только нижним бельем. Зачем она решилась на такой шаг — в колонке обозревателя 360.ru Екатерины Малашенко.

Тогда как большинство ее хейтеров в интернете намного младше и выглядят порой куда хуже. Читая комментарии вроде «Только и остается ей вспоминать, что было», волей-неволей думаешь про человеческую зависть.

А ведь Стоун намеренно провоцирует хейтеров Она не пытается никого соблазнить, не старается быть моложе и не жалеет об ушедшей молодости. Она призывает женщин ценить и заботиться о себе вне зависимости от возраста и мужского мнения.

Если взять все ту же фотографию в кресле по мотивам «Основного инстинкта», Стоун не убрала себе морщины, не нарисовала плоский живот, не отфотошопила грудь. Она принимает себя такой, какая она есть, и ее смелость заслуживает уважения. А возможно, станет для кого-то стимулом посмотреть на себя под другим углом.

С другой стороны, когда Стоун позирует в нижнем белье, она показывает, сколько труда вкладывает в свое тело. А это значит, что выглядеть прекрасно можно в любом возрасте. И записывать себя в бабушки нужно по велению души, а не по дате рождения в паспорте.

Далее - ее прямая речь.

Под ее постом больше 100 тысяч лайков, а вот комментарии не все позитивные. Одни писали, что Стоун почти не изменилась со времен съемок в «Основном инстинкте». Другие - что в ее возрасте выкладывать подобные снимки неприлично.

Шэрон Стоун не в первый раз публикует откровенные фотографии. То она позирует топлес на фоне своей картины, то делает селфи в купальнике в зеркале. Она явно гордится тем, как выглядит. Да и кто бы отказался выглядеть так в 66 лет? В этом возрасте отражение в зеркале - это всегда результат труда, а не дар природы В случае Шэрон Стоун - большого труда. В 2001 году звезда перенесла инсульт. Врачам с трудом удалось поставить ее на ноги, а с последствиями перенесенной операции она борется до сих пор.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото
15 июля 2024, 15:43
Актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко умер в 75 лет
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Известный по ролям в фильмах «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Трагедия века» и других актер театра и кино, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет. Как сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, артист скончался в минувшую пятницу, 12 июля.

Уроженец Харькова, Кузьменко поступил в ГИТИС после получения диплома факультета иностранных языков. После выпуска из творческого вуза уехал в Кишинев, где работал в Театре-студии киноактера «Молдова-фильм». После переехал в Одессу, служил в местном драмтеатре.

Впервые на киноэкранах Кузьменко появился в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. После окончания ВГИКа актер сам стал снимать картины и писать сценарии. В этой части его биографии более 30 картин, среди которых - «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и многие другие.

Кино Фильмы Россия Актеры
15 июля 2024, 14:02
Брат гонщика Михаэля Шумахера совершил каминг-аут
Global Look Press
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Завоевавший шесть Гран-при в этапах гонок «Формула-1» с 1997 по 2007 год гонщик Ральф Шумахер публично признался в отношениях с мужчиной. О каминг-ауте бывший спортсмен объявил на своей странице в Instagram*.

В социальной сети младший брат прославленного гонщика Михаэля Шумахера опубликовал фотографию, на которой стоит в обнимку с возлюбленным.

«Самое прекрасное в жизни - это когда рядом правильный партнер, с которым можно поделиться всем», - подписал снимок бывший спортсмен.

За несколько часов публикация собрала более 300 тысяч лайков. Ранее Ральф Шумахер всячески отрицал слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я такой же гей, как Дунай - остров», - отвечал он журналистам.

В качестве доказательства спортсмен приводил свой брак с бывшей моделью Корой Бринкманн и сына Дэвида. Семья распалась в феврале 2015 года.

В начале июля полиция Германии задержала четырех подозреваемых в шантаже семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера. Вымогатели требовали 15 миллионов евро за отказ от публикации приватных фотографий.

Одним из участников группы шантажистов оказался бывший сотрудник службы безопасности прославленного спортсмена, который получил доступ к снимкам семьи.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Германия Спортсмены ЛГБТ Формула 1
15 июля 2024, 09:16
В «Доме детства» Милохина рассказали, пускают ли к себе выпускников
Global Look Press
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В оренбургском «Доме детства», где рос уехавший из России тиктокер Даня Милохин, заявили, что пускают в гости выпускников, «которых знают и с которыми работают», но прямого ответа на вопрос о том, смог бы блогер посетить территорию организации, не дали. В беседе с 360.ru сотрудница учреждения посоветовала получать комментарии через Минобразования.

«По телефону никакой информации о своих воспитанниках, в том числе бывших мы не даем. Все обращения к нам, пожалуйста, через вышестоящую организацию, через министерство образования. Мы пускаем к себе выпускников в гости, которых мы знаем, с которыми мы работаем», - заявила женщина.

В оренбургском «Доме детства» Милохин жил с трех до 13 лет. Накануне он выложил у себя в Instagram* сторис с панорамой учреждения и пожаловался, что давно не видел места, где провел столько лет.

«Сегодня утро ностальгии. Не был там уже девять лет, а прожил 10. Пустите просто прогуляться‎», - написал блогер.

Милохин в очередной раз уехал из России после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, заявившей о необходимости призвать тиктокера в ряды ВС РФ на срочную службу.

Мизулина обратила внимание, что армия могла бы помочь блогеру реабилитироваться за русофобские заявления, которые он делал за пределами страны, а также доказать на деле свою верность и преданность России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Россия TikTok
14 июля 2024, 23:03
«Всех разогнали». Концерт рэперши Hofmannita прекратили через 30 минут после начала
Freepik
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Рэперша Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, не смогла провести концерт на пляже Крит в Волгоградской области. Как сообщил сайт bloknot-volgograd.ru со ссылкой на фанатов исполнительницы, мероприятие не состоялось по требованию правоохранительных органов.

Выступление должно было пройти в рамках фестиваля Ritual Black. Для зрителей ввели ограничения возрастные ограничения - от 18-ти лет. По словам местных жителей, проведению концерта якобы помешали правоохранители.

«Спустя 30 минут после начала всех разогнали. Официальных подтверждений данной информации нет», - подчеркнули авторы сообщения.

По словам менеджера блогерши, Hofmannita не выступала на концерте, однако причину этого он назвать назвать не смог.

«Меня вчера там не было, я не знаю», - сказал он.

Некоторые купившие билеты зрители потребовал вернуть деньги за несостоявшееся выступление. При этом источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что выезд на остров Крит был в профилактических целях.

Ранее Hofmannita заявила, что прошла курс лечения в клинике после скандального концерта в Москве, во время которого она перебрала с алкоголем.

Концерты Музыка Полиция

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