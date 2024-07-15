Шэрон Стоун захейтили в Сети за фото в нижнем белье

Тогда как большинство ее хейтеров в интернете намного младше и выглядят порой куда хуже. Читая комментарии вроде «Только и остается ей вспоминать, что было», волей-неволей думаешь про человеческую зависть.

А ведь Стоун намеренно провоцирует хейтеров Она не пытается никого соблазнить, не старается быть моложе и не жалеет об ушедшей молодости. Она призывает женщин ценить и заботиться о себе вне зависимости от возраста и мужского мнения.

Если взять все ту же фотографию в кресле по мотивам «Основного инстинкта», Стоун не убрала себе морщины, не нарисовала плоский живот, не отфотошопила грудь. Она принимает себя такой, какая она есть, и ее смелость заслуживает уважения. А возможно, станет для кого-то стимулом посмотреть на себя под другим углом.

С другой стороны, когда Стоун позирует в нижнем белье, она показывает, сколько труда вкладывает в свое тело. А это значит, что выглядеть прекрасно можно в любом возрасте. И записывать себя в бабушки нужно по велению души, а не по дате рождения в паспорте.

Далее - ее прямая речь.

Под ее постом больше 100 тысяч лайков, а вот комментарии не все позитивные. Одни писали, что Стоун почти не изменилась со времен съемок в «Основном инстинкте». Другие - что в ее возрасте выкладывать подобные снимки неприлично.

Шэрон Стоун не в первый раз публикует откровенные фотографии. То она позирует топлес на фоне своей картины, то делает селфи в купальнике в зеркале. Она явно гордится тем, как выглядит. Да и кто бы отказался выглядеть так в 66 лет? В этом возрасте отражение в зеркале - это всегда результат труда, а не дар природы В случае Шэрон Стоун - большого труда. В 2001 году звезда перенесла инсульт. Врачам с трудом удалось поставить ее на ноги, а с последствиями перенесенной операции она борется до сих пор.

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