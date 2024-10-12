«Шерлока Холмса» вывели из комы

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По информации источника, сейчас Ливанов по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики начали давать актеру сильнодействующий антибиотик, чтобы избежать угрозы получения внутрибольничной инфекции.

Кроме того, у народного артиста РСФСР спутанное сознание. Медики не исключают дисциркуляторной энцефалопатии из-за недостатка питательных веществ в нейронах, кислорода и нарушения кровоснабжения мозга.

Ливанова ввели в медикаментозную кому еще с 10 октября. Врачи надеялись, что такая мера поможет телу актера восстановиться и обойтись без отека головного мозга.

Василий Ливанов широко известен советским и российским зрителям по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».