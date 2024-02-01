01 февраля 2024, 20:29

Шарлота перевезли из СИЗО Самары в Саратов для психиатрической экспертизы

РИА «Новости»
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Проходящего по трем уголовным делам певца Эдуарда Шарлота отправили из следственного изолятора Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отца исполнителя.

Собеседник агентства отметил, что обследование сына касается всех уголовных дел, которые против него завели. Сам процесс он назвал небыстрым.

«Экспертиза продлится не меньше месяца», - подчеркнул мужчина.

Telegram-канал Mash также со ссылкой на отца исполнителя сообщил, что у певца заподозрили биполярное аффективное расстройство личности. По мнению родителя артиста, если диагноз подтвердится, сын должен получить снисхождение, так как все свои поступки совершал не в адекватном состоянии.

Отец Шарлота добавил, что сын порадовался переводу в больницу, так как там может слушать музыку и чаще видеться с родными.

Эдуард Шарлот подпал под уголовные дела за публикации видео в своих социальных сетях, которые сделал во время отъезда из России. В роликах исполнитель разрывал георгиевскую ленту, сложенную буквой Z, сжигал российский паспорт, прибивал к дереву портрет патриарха Кирилла, а также в голом видео исполнял пародию на песню «День Победы».

Против артиста завели два уголовных дела за реабилитацию нацизма и одно - за оскорбление чувств верующих. После возвращения в Россию Шарлота арестовали и отправили в СИЗО. В заключении исполнитель раскаялся, отправил на имя предстоятеля Русской Православной церкви письмо с извинениями и начал сочинять патриотические песни.

Саратов Уголовное дело Песни Видео СИЗО Россия
01 февраля 2024, 19:20
Лидер группы «Би-2» признал нарушение законов Таиланда
РИА «Новости»
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (псевдоним — Лева Би-2) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но счел наказание несоизмеримым. Его слова привели «Известия».

Бортник* назвал все произошедшее неожиданностью.

«Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне логики», - сказал он.

Музыкант поблагодарил израильскую сторону за содействие в депортации коллектива в страну. Он объяснил, почему все участники группы летели разными рейсами. По словам Бортника*, его вывезли из Таиланда из-за наличия гражданства Израиля.

Группа «Би-2» дала концерт на Пхукете 24 января. Миграционная служба страны обвинила артистов в нарушении таиландского трудового законодательств, музыкантов задержали. Им выписали штраф. Позже артистов отпустили из центра временного содержания в Бангкоке, их депортировали в Израиль.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (псевдоним - Лева Би-2) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но счел наказание несоизмеримым. Его слова привели «Известия».

Штрафы Израиль Законы Концерты Таиланд
01 февраля 2024, 12:47
Юрий Лоза пожаловался на нехватку патриотических песен
РИА «Новости»
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Российские медиа и концертные площадки не дают россиянам услышать по настоящему патриотические песни и композиции, посвященные специальной военной операции. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил отмечающий 70-летие певец и композитор Юрий Лоза.

Он пояснил, что чаще всего россияне слышат песни «Я русский!» и «Встанем» в исполнении Shaman, которые больше несут общий смысл, а настоящие композиции о патриотизме широкой публики недоступны.

В качестве примера Лоза привел собственное произведение, которое написал после начала спецоперации под название «Ребята воюют». Музыкант подчеркнул, что шансов на публикацию этой песни практически нет.

«Даже на центральной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году запретили патриотические песни. Медиасистема старается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем», - пожаловался певец.

Отвечая на вопрос о концертах для бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО, Лоза заявил, что это большая головная боль для командиров. Любой артист сейчас - это мишень, поэтому концерты лучше давать в госпиталях и центрах подготовки, которые находятся далеко от линии фронта.

В начале января Юрий Лоза выступил с критикой новогодних шоу , которые шли по российским телеканалам. По его словам, выступающие там артисты пели не для народа, а для себя. В зрителях они совершенно не заинтересованы, и россияне отвечают им тем же. Поэтому рейтинги «голубых огоньков» падают все сильнее.

Военные Концерты Песни Юрий Лоза
01 февраля 2024, 02:33
Рудковская отчитала Тутберидзе за комментарий по поводу дисквалификации Валиевой
РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская жестко раскритиковала комментарий тренера Этери Тутберидзе по поводу дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. В своем Telegram-канале она осудила ее за высокомерие, отметив, что та должна была взять вину на себя.

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка - это буквально „я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва“», - написала продюсер, отметив, что сначала восприняла пост Тутберидзе как фейк.

По словам Рудковской, тренер должна была до последнего стоять на защите своей ученицы, причем не только перед миром и страной, но и перед ней самой. Нельзя было взваливать вину на девушку.

Продюсер оценила происходящее, как трагикомедию и неудачную постановку пьесы «Не виноватая я, он сам пришел».

Ранее Валиева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации на четыре года , опубликовав в социальных сетях ролик со своим выступлением. На видео прозвучал отрывок из песни «Сердце» группы Passmurny со словами «Заглуши мою боль».

Международный союз конькобежцев сообщил, что Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года. Награду наивысшей пробы отдали Анне Щербаковой.

Фигурное катание Соцсети Яна Рудковская Этери Тутберидзе Камила Валиева
01 февраля 2024, 00:25
Мошенники обманули дочь актрисы Талызиной на 2,2 млн рублей
Freepik
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Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова отдала мошенникам 2,2 миллиона рублей, когда ее мать находилась в больнице. Об этом сообщил ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Женщина рассказала полицейским, что в конце 2023 года с ней по телефону связался незнакомец, представившийся биржевым брокером. Он предложил ей заработать на валютных торгах. По его совету она зарегистрировалась на сайте и создала виртуальный кошелек, на который вносила деньги больше месяца.

Хаирова решила снять деньги после госпитализации матери с бронхопневмонией 21 января, но не смогла.

«С 20 декабря 2023 по 26 января 2024 года 54-летняя жительница Москвы внесла на биржу денежные средства в размере 2 203 000 рублей, а когда попыталась снять, выяснилось, что ей необходимо оплатить налог в размере 15% от прибыли. Женщина написала заявление о мошенничестве», - рассказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку.

Ранее актер Дмитрий Певцов перевел мошенникам более миллиона рублей. Артист поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками ФСБ.

Преступления Мошенничество Россия Деньги Полиция Актеры

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