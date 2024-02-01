Шарлота перевезли из СИЗО Самары в Саратов для психиатрической экспертизы

Собеседник агентства отметил, что обследование сына касается всех уголовных дел, которые против него завели. Сам процесс он назвал небыстрым.

«Экспертиза продлится не меньше месяца», - подчеркнул мужчина.

Telegram-канал Mash также со ссылкой на отца исполнителя сообщил, что у певца заподозрили биполярное аффективное расстройство личности. По мнению родителя артиста, если диагноз подтвердится, сын должен получить снисхождение, так как все свои поступки совершал не в адекватном состоянии.

Отец Шарлота добавил, что сын порадовался переводу в больницу, так как там может слушать музыку и чаще видеться с родными.

Эдуард Шарлот подпал под уголовные дела за публикации видео в своих социальных сетях, которые сделал во время отъезда из России. В роликах исполнитель разрывал георгиевскую ленту, сложенную буквой Z, сжигал российский паспорт, прибивал к дереву портрет патриарха Кирилла, а также в голом видео исполнял пародию на песню «День Победы».

Против артиста завели два уголовных дела за реабилитацию нацизма и одно - за оскорбление чувств верующих. После возвращения в Россию Шарлота арестовали и отправили в СИЗО. В заключении исполнитель раскаялся, отправил на имя предстоятеля Русской Православной церкви письмо с извинениями и начал сочинять патриотические песни.