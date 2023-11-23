Шарлот согласился на побег на Украину в чемодане

В начале беседы Вован и Лексус представились Глебом Шендерманом, отметив, что представляют культурную сферу Украины. В ходе разговора Шарлот выразил желание «влиться в украинскую культуру».

При этом певец отметил, что никогда не интересовался поэзией Украины и «русскую тоже не особо читал». Затем с Шарлотом стад беседовать блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов), которого загримировали под президента Владимира Зеленского. Он предложил Шарлоту перебраться на Украину в «чемодане посла».

«Это большой такой кейс, это большой дипломат. <…> Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти», - сказал блогер.

В ответ Шарлот ответил, что «готов на это». Во время беседы с пранкерами певец также исполнил украинский гимн и скандировал русофобскую речевку.