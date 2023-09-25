«Шарахала людей». Звезда «Сватов» жестко раскритиковал коллег по съемкам сериала

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«У меня очень большая творческая неудовлетворенность накопилась. Я считал, и до сих пор уверен, что если бы при такой любви, при таком уважении и при такой мощной команде <…> можно было бы сделать сериал много лучше. <…> Единственное, чего я хотел - чтобы мы стали поглубже, покрупнее, поинтереснее для человеческой души», - поделился актер.

Васильев обращался к режиссерам с просьбой сделать героев глубже, объемнее. Но ни руководство, ни коллеги не поддержали инициативу. Последней каплей для него стала реакция его партнеров по сериалу на слова поклонника, что он смотрит «Сватов» «под пивко». Васильева это сильно «резануло», а коллеги отреагировали спокойно - «да хоть как, лишь бы смотрели». После этого актер ушел из проекта.

Про коллег Васильев говорил сдержанно, считал их талантливыми актерами. Но вот отношение к поклонникам Людмилы Артемьевой вызывало отторжение.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было.<…> Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал», - рассказал актер.

Васильев искренне недоумевал, откуда такая реакция и отношение к зрителям.