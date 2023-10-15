Shaman заявил о желании перепеть хит Юрия Шатунова

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Ранее певец поделился своими впечатлениями от исполнения гимна России вместе с президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Он отметил, что этот момент останется в его сердце на всю жизнь. Выступление с главой государства на Красной площади стало настолько значимым для исполнителя, что теперь он не видит смысла в других дуэтах.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) намерен сделать кавер на популярный хит группы «Ласковый май» - композицию «Седая ночь». Своими планами исполнитель поделился в разговоре с Пятым каналом.

По словам певца, песня «Седая ночь» является одной из знаковых в репертуаре и карьере Шатунова.

«Песня „Седая ночь“ - это, конечно, большая ответственность. Главное не испортить эту песню, потому что все привыкли к такому варианту, образцовому», - сказал исполнитель.

Дронов пояснил, что не стал слишком сильно отходить от оригинала, но тем не менее внес «свои нотки». Он отметил, что в будущей композиции останется в прежнем виде тональность и темп, «чтобы ничего не нарушить».