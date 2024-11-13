Шаман заплакал на сцене в Липецке

Заслуженный артист РФ Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) заплакал во время концерта в Липецке. Видео с его выступлением опубликовали фанаты исполнителя на YouTube.

Вокалиста засняли, когда он исполнял песню «Я останусь с тобой». На его лице были видны слезы.

Как отметило издание Ura.ru , свое выступление артист посвятил умершему Антону Коробкову-Землянскому, который был пресс-секретарем певца.

Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября у себя дома на проспекте Мира. Ему было 40 лет. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина скончался из-за инфаркта. Еще в СМИ распространялась версия о том, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.