Shaman выступил с новой песней в Можайской женской колонии 8 Марта

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) выступил 8 Марта в Можайской женской исправительно-трудовой колонии № 5. Там он впервые исполнил на сцене новую песню «Мама». Артист сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Исполнитель отметил, что решил сделать сюрприз представительницам прекрасного пола, не избалованным мужским вниманием.

«Впервые со сцены прозвучала моя новая песня „Мама“, клип на которую всего за сутки собрал уже свыше двух миллионов ваших просмотров», - написал Shaman.

Певец поблагодарил всех женщин в учреждении, в том числе сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний, за горячий прием и аплодисменты. Он также поздравил всех дам с 8 Марта.

Shaman снял клипа на песню «Мама» в детском доме в Тульской области. Композицию на слова Натальи Касимцевой певцу подарил на день рождения Максим Фадеев.