Shaman выбыл из пятерки востребованных артистов на корпоративах

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Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) выбыл из топ-5 самых востребованных артистов на российских корпоративах. Список составил РБК.

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Современные молодежные исполнители все меньше пользуются спросом для участия в торжествах. В топ наиболее популярных артистов вошли Леонид Агутин, Полина Гагарина, Баста и «Иванушки».

В агентстве Toras Events хедлайнерами на корпоративах стали Григорий Лепс, Люся Чеботина, Анна Асти, Zivert и «Руки вверх!».

«Это хедлайнеры первого эшелона», - рассказал РБК владелец Toras Events Тарас Зобнин.

Во втором эшелоне оказались Егор Крид и Джони. Самым высокооплачиваемым коллективом назвали группу «Ленинград». Валерий Меладзе просит за выступление 15 миллионов рублей. Shaman продолжает пользоваться высоким спросом, несмотря на выход из топ-5.

Ранее певец рассказал о появлении его псевдонима. По словам исполнителя, его вдохновили комментарии слушателей.