Shaman вошел в число доверенных лиц Путина на выборах

Исполнитель пояснил, что в воскресенье, 24 декабря, он подписал документ, что принимает на себя обязательства доверенного лица президента России.

«Я буду делать то же самое, что раньше, только лучше», - раскрыл свои обязанности Shaman.

Музыкант подчеркнул, что прекрасно понимает всю ответственность, которую он получил вместе с новым статусом, но готов работать, как и прежде с полной отдачей.

По данным СМИ , в итоговый список доверенных лиц президента России Владимира Путина кроме певца Shaman включат режиссера Никиту Михалкова, генерального директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева, военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков, а также представители государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

Официально известно, что предвыборный штаб президента России Владимира Путина возглавили художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога. Штаб кандидата начал работу на этой неделе в московском Гостином Дворе.

Доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2024 года стал музыкант и певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Как сообщил Пятый канал , об этом сам исполнитель объявил журналистам форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.