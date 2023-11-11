Shaman спел гимн и встал на колено на концерте в Челябинске

По информации издания, Shaman завершил свое выступление исполнением российского гимна, который ему подпевал весь зал. После этого певец поклонился и встал на колено.

«Вы исполнили мою самую заветную мечту. Именно вы сделали меня самым счастливым человеком на этом свете», - поблагодарил Shaman зрителей.

Во время концерта в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства Shaman нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемоданчике под звуки песни «Я русский!» После этого за спиной певца раздался взрыв салюта. Не все зрители сочли такой перфоманс уместным.

Ранее стало известно, что певца заподозрили в плагиате. Сайт «Диссернет» проанализировал диплом артиста и пришел к выводу, что больше половины работы Shaman списал из интернета.