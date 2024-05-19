Shaman сделал шокирующее признание о нижнем белье

Shaman рассказал, что не понимает «концепцию нижнего белья» и поэтому не носит этот элемент одежды. Он также показал журналистам свой номер в гостинице.

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы - а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», - подчеркнул музыкант.

Он добавил, что иногда поклонники дарят ему нижнее белье, в том числе женские трусы и бюстгальтеры. В издании отметили, что певец прогулялся по Рязани и раздарил цветы случайным прохожим. Артист также устроил небольшой концерт с уличными музыкантами.

Ранее певец анонсировал выход клипа «Любимая женщина». Shaman сравнил видеоролик с пирогом с начинкой, который придется по вкусу всем поклонникам.